JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¤¬¡¢23Æü¡Ê22»þ¡Á¡ËÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£´ë²è¡Ú¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡Û¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î±§Ãè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ìý°æÈô¹Ô»Î¤ÈÃæ·Ñ¤ò·ë¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿ØÁ´°÷¤¬°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤ÇÇ÷¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼KAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤ÎµÕ¤ò¹Ô¤¯¡Ö¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤à£²¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡£
º£Ç¯8·î2Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢2015Ç¯°ÊÍè¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ìý°æÈô¹Ô»Î¡£½ÐÈ¯¤«¤é15»þ´Ö¤ÇISS¤ËÌµ»öÅþÃå¤·¡¢Ç¤Ì³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÃÏµå¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢½ÅÎÏ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÊë¤é¤·¡¢¤É¤ó¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëISS¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËÇ÷¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î»þ´Ö¤¬Ê¬¹ï¤ß¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÄ¶Â¿Ë»¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢1Æü2.5»þ´Ö¤â¤Î¡È¶Ú¥È¥ì¡É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ISS¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¶Ú¥È¥ì¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡© ¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡È»Å»ö¡É¤ÎÃæ¿È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ISS¤Ë¼Â¸³´ï¶ñ¤ä¿©ÎÁ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈÊäµëµ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼·¡¤ê¡£¤³¤ÎÊäµëµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¿·¤ÎÊäµëµ¡¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¤¹¤´¤µ¤È¤Ï¡© ¤½¤â¤½¤â¡¢»þÂ®2Ëü7000km¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÂ®¤Ç¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ëISS¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊäµëµ¡¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÆæ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡£¡Ö±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¡È¸«¤¨¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ëÌý°æÈô¹Ô»Î¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤«¤éÃÏµå¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤ë¡£