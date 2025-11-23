¤¢¤Þ¤ê¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤µ¤ËÄÉ²Ã¹ØÆþ¡£¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹
2025Ç¯3·î24Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï1Ëç¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯Amazon¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç°Â²Á¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤¦1ÂæÄÉ²Ã¹ØÆþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¹¤®¤ÆÄÉ²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼
¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖMSI PRO MP2412¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡£
23.8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¡Ê1,920 ¡ß 1,080¡Ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È1Ëü1800±ß¡Ê3/24¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶¤ªÇã¤¤ÆÀ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï4K¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢°Â²Á¤Ê¥Õ¥ëHD¤Î²è¼Á¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼ÍÑ¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¾¯²è¼Á¤¬°¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ¯¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢Ê¸»ú¤ÎÎØ³Ô¤â¤¯¤Ã¤¤ê¡£Äã²Á³Ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Îº¸±¦¤Ë1Âæ¤º¤ÄÇÛÃÖ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù¤ëºÝ¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼Æ±»Î¤¬¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢º¸Â¦¤Ë½Ä¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Á´¤¯Æ±¤¸¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¿§Ì£¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢²èÁüÊÔ½¸¤ä¼Ì¿¿Èæ³Ó¤Îºî¶È¤¬¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Á¤ÎMac mini¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼½ÐÎÏ¤¬ºÇÂç3Âæ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÁý¤ä¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤â¤¦°ìÂæ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ëHD¤Ê¤é24¥¤¥ó¥Á°Ê²¼¤¬¡ý
23.8¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë27¥¤¥ó¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¼Ð¤á¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤è¤ê¤âÌÜ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤¤23.8¥¤¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤¬¡¢»ëÀþ¤Î°ÜÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤º¸«¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿27¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ²èÁÇÌ©ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤É½¼¨¤¬ÁÆ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢23.8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¤Ê¤é4K¤Û¤É¤ÎÀººÙ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸»ú¤â¤¯¤Ã¤¤êÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢²è¼Á¤ÎÁÆ¤µ¤â¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»ëÄ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢4K¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤Û¤É²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÏÈóÅëºÜ
¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜËþÅÀ¤Ë¶á¤¤É¾²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ»ÄÇ°¤ÊÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢USB-C¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢USB-C¤Ç¤ÎÆþÎÏ¤âÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¨¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥àÂÐ±þ
¤â¤¦¤ªµ¤¤Å¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖMSI PRO MP2412¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥àÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÄÁ¤·¤¯¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£VESA75¤È¤¤¤¦µ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼1ËÜ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¹â¤µ¤ä³ÑÅÙ¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥¢¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÃÖ¾ì½ê¤Î´Ä¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
MSI¤ÏÂæÏÑ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ä¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢MSI¤Î¡ÖPRO MP2412¡ÊAmazon¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È²Á³Ê°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
