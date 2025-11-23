ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ »£±ÆÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾å¤¬¤ê¤òÂÐºö¡¿¥¨ー¥â¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë
Amazon¤Ç¥¨ー¥â¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¤¬¡¢15%OFF¤Î8,473±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤â¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£»³´ÖÉô¤ä³¤±è¤¤¤Ê¤ÉÅÅÇÈ¤Î¼å¤¤»£±ÆÃÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢JAF¤Ê¤É¤Î¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê°ì¶ìÏ«¤À¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
12V¼ÖÀìÍÑ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï5,000cc¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼Ö¤Ï3,000cc¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Äê³Ê200A¡Ê½Ö´ÖºÇÂç400A¡Ë¤Î»ÏÆ°ÅÅÎ®¤òÈ÷¤¨¡¢2,000cc¼Ö¤Ê¤éÌó9²ó¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
USB Type-A¥Ýー¥È¤ò2¤ÄÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£