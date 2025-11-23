¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬»Å»öÇ¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¡õ4¥³¥ÞÌ¡²è¡¢¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È°ìµó²ò¶Ø
¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÆü11·î23Æü¡¢¶ÐÏ«´¶¼Õ¡õ¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»Å»öÇ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤È4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àÎ®¤Î¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Âè2ÃÆ¤Î¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¡ß»Å»öÇ¡¡4¥³¥ÞÌ¡²è¤â¸ø³«¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤È¸½¾ì¤Îº²¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¡¢⼈¿ÈÇäÇã¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¶§°¤Ê¥í¥·¥¢¥ó¥Þ¥Õ¥£¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç»È¤¤´·¤ì¤¿¹©»öÍÑ¶ñ¤ä¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ»þÂå¤Î½Æ²Ð´ï¤ò¼ê¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¡¼¥¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥¢¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¤¬À½ºî¡õ¶¦Æ±µÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü11·î23Æü¤Î¶ÐÏ«´¶¼Õ¡õ¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¯¤Þ¤ß¤Í»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡¢»Å»öÇ¤È±Ç²è¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¡õ4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢»Å»öÇ¡ß¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»Øº¹¤·¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë»Å»öÇ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¸·¤·¤¯ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¸½¾ì´ÆÆÄ¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤¬¡£±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢»×¤ï¤ºÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å»öÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë·úÀß¸½¾ì¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯»Å»öÇ¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢»Å»öÇ¤¿¤Á¤Ï¸½¾ì¤ÎÆ»¶ñ¤ÇÍ·¤Ó»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¸«¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î¡ÈÅÜ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¡É¤Ë¡¢»Å»öÇ¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¯¤Î¤«¡Ä!?¡¡Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»Å»öÇ¤¿¤Á¤È¸½¾ì´ÆÆÄ¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ÎÌû²÷¤Ê¸½¾ìÉ÷·Ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àÎ®¤Î¡È¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡¢Ì¼¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á°ÅÞÂà¼£¤ËÄ©¤à¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·úÀß¸½¾ì¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë¸½¾ì´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÉô²¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂçÀÚ¤Ê°ì¿ÍÌ¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤àÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ÅÞÂà¼£¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤ÎÌ¼¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤òÈ¯Æ°¤·¡¢µðÂç¥Þ¥Õ¥£¥¢ÁÈ¿¥¤Î¥¢¥¸¥È¤Ø½Æ¤ò¼ê¤ËÃ±¿È¤Ç¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Å¨¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È°ÂÁ´Âè°ì¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¥¢¥¯¥¹¥¿¡ÉÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¤¬11·î23Æü¡¦¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡¿¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆü¤è¤êÈ¯Çä·èÄê¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢¡ÖÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡ª¸½¾ì¥¹¥Æ¥¤¥µ¥àT¥·¥ã¥Ä¡×¡£ÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖA WORKING MAN¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥´¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢¡È·ã¥·¥Ö¡É¤Î¥â¥Î¥¯¥íT¥·¥ã¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¤ÏÄÌÈÎ¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
