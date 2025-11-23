¡Ö¤¨¡¢¤¤¤Þ¥á¡¼¥ëÊÖ¿®¤òÍ¥Àè?!¡×Éô²¼¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Á¥°¥Ï¥°¤Ë¤Ê¤ë¡È°Õ³°¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡É
²ñ¼Ò¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡© ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤³¤È¡© Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡©
¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸À¸ì²½¡¡¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê»×¹Í¡×¤ò¡ÖÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÚÊëÂÀ°ì»á¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎËÜÍè¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤¤«¤ò¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÊë»á¤Ë¡Ö¸À¸ì²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²¼¤Ï¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«
¤Ü¤¯¤¬¿·¿Í¤Îº¢¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í!?¡×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ»Å»ö¤·¤í¡×
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Ï»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¾å»Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄùÀÚ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Æ·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤Î½àÈ÷¤è¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤¬´èÄ¥¤ê»þ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï³Î¤«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¤¤¤Þ¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ç½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÁ°¤Ë¡¢Á°Äó¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ
Â¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡×¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤éÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÅöÁ³¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖÅöÁ³¡×¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö°ÅÌÛÃÎ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¾ï¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏºÇÍ¥Àè¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÄêÎã¶ÈÌ³¤òÀè¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¤¬´ðËÜ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¡×¤¬Ê¸²½¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¿¦¤Ç¤Ï¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤äÁÈ¿¥¤¬¡ÖÅöÁ³¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÁÃÍ´ð½à¡×¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îº®Íð¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤¬¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢ÉôÆâ¤ÎÂÇ¹ç¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñÎÁ¤Ï¸í»úÃ¦»ú¤Ê¤¯Àµ³Î¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤Çµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¤¤ì¤¤¤Ê»ñÎÁ¤òºî¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¡¦°¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë