総合格闘家の堀口恭司は22日（日本時間23日）、カタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」でフライ級12位のタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦する。

堀口はUFC戦績7勝（2KO）1敗。唯一の黒星は当時王者のデメトリアス・ジョンソン（米国）のみと、輝かしい成績を収めている。約9年ぶりのUFC復帰戦を海外ブックメーカーはどう見ているのか。

■ウランベコフ優位予想を覆せるか

大手ブックメーカー「ウィリアムヒル」は、堀口勝利に「2.75」、ウランベコフ勝利に「1.44」のオッズを設定。ウランベコフが勝利する可能性が高いとの見解を示した。

決着予想では、ウランベコフの判定勝利がもっとも高く「2.10」、次いで堀口の判定勝利が「3.40」、ウランベコフの一本勝ちが「5.50」、ウランベコフのKO／TKO勝ちが「8.50」、堀口のKO／TKO勝ちが「10.00」、堀口の一本勝ちが「17.00」という結果になっている。

試合は判定決着が最有力で「1.40」、ラウンドごとのベットでは、ウランベコフの1R勝利が「7.00」、2R勝利が「8.50」、3R勝利が「11.00」とフライ級の現役ランカーが上位を席捲。堀口の1R勝利は「15.00」、2R勝利が「19.00」、3R勝利が「26.00」となっている。

「ウィリアムヒル」の予想では全局面でウランベコフ優勢との予想となったが、勝利オッズと判定オッズに大きな差はない。堀口はUFCランカーとの対戦で下馬評を覆し復帰戦勝利を収めることができるか。注目したい。