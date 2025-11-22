Image: Amazon

普段使いに十分じゃん。

スマホにイヤホンにゲーム機に…と、現代の生活で必須となったガジェットたち。でも、もうひとつ「必須」なのがありますよね。そう、モバイルバッテリー。

サイズも値段も機能も幅広いラインナップがありますけど、とりあえず安くて容量あるヤツが欲しい！が多くの人の願いじゃないでしょうか。いいの、あります。

Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite 1,280円 Amazonで見る PR PR

シャオミの10,000mAhモデル、1,280円とかよくわからん値段で売っています。

こういうのでいいんだよ、こういうので

ここまで安いと若干不安になりますけど、シャオミはスマホや家電メーカーとしてメジャー。謎の「令和最新版」とは違うのでそこは安心要素ですね。

性能としては容量10,000mAhで、スマホなら1〜2回はフル充電できます。ポートはUSB-C×1、USB-A×2と、何でも使える布陣。

出力はそれぞれ単ポート利用時22.5W。超高速ってわけじゃないけど、スマホやイヤホン、カメラ、ゲーム機への充電なら十分ですねー。

いやぁ、これ1,280円ですか…。モバイルバッテリー、安くなったなぁ。

