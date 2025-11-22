驚きの行動に出た！？ YouTubeチャンネル「meow Circle」では、マンチカンがテレビを見る様子が配信され、動画のコメント欄には「これすごいな！」「かわいくて面白い」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがテレビを見たくて「スクッ…」と立ち上がる「ルナ」ちゃんの《立ち姿》です！

猫「これが一番よく見れるのニャ」

注目を集めたのは「A funny and cute posture when a cat watches TV. Discover one special skill of cats.」という動画。マンチカンの「ルナ」ちゃんがテレビを見ようと、テレビ台を登ろうとしている様子から始まります。

「もっと近くで見たいニャ」と、テレビに興味津々のルナちゃん。でも、テレビ台が滑るのか、なかなかうまく登れません。何度か挑戦しますが、登れず断念。さすがに諦めたようです。

やっぱりテレビが気になるようで、ルナちゃんが戻ってきました。テレビ台へはもう登ろうとせず、座ってテレビをじっと見つめています。そんな姿もかわいらしいですね。ただ、ずっと見上げているので、少し首がつらそう……。

すると、突然スクッと立ち上がるルナちゃん。背筋をきれいに伸ばして、2本足でしっかりと立っています。しっぽで体を支えているのでしょうか。飼い主さんも初めて見た光景のようで、とても驚いています。

しかし実は、この日だけではなかったようで、別の日にもルナちゃんは立ち上がってテレビを見ます。「これが一番よく見れるのニャ」と、慣れた様子で立ち上がるルナちゃん。立ち位置も少し後ろになって、より見やすい場所を見つけたみたいですね。

動画の視聴者からは「かわいいが過ぎます！」「面白すぎる」といった声が上がっていました。テレビ見たさに立ち上がっちゃうルナちゃんを、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてください。