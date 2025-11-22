¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡ÛÀî´ßÍ¼¼Ó¤¬Áª¤ó¤À¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡¡¼«¿È¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤¬¤éÅìÊö°°¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¶²ÉÝ¡×¤Ë¶¦´¶
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê14¡Ë
¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¡¡Àî´ßÍ¼¼Ó¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¥Ç¥ó¥½¡¼¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀî´ßÍ¼¼Ó¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
À±³¤¸÷Íè¡Ê鷗Âæ¹â¹»¡Ë¡¢ß·Â¼ÂçÃÏ¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
¹õÈøÅ´Ï¯¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë¡¢·îÅç·Ö¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
±Æ»³ÈôÍº¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
Ìëµ×±ÒÊå¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ö¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¥¦¥·¥ï¥«¡ÊµíÅç¡Ë°Ê³°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥µ¥¤¥É¤Ï¥·¥å¥ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÚÅÆ¡Ê¸÷ÂÀÏº¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÀ±³¤¡£À±³¤¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¡Ê158cm¡Ë¤«¤éÆ±¤¸ÌÜ¤Ç¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ½Å»ë¤Çß·Â¼¡ÊÂçÃÏ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¥¯¥í¡Ê¹õÈø¡Ë¤Ï¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Á´ÂÎ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀÄº¬¡Ê¹â¿¡Ë¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ¸ý¤Ê¤ó¤Ç......¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥í¤¬Æþ¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¥Ä¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ä¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ì¤ÐÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÏµÜÐÒ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¼£¤È¥Ë¥³¥¤¥Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤··ù¤«¤Ê¡£µÚÀî¡ÊÅ°¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¤¬²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¤·¡¢¡Ê¸ÉÄÞ¡Ë¸¦Ëá¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¤«¤é......¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Æü¸þ¡ÊæÆÍÛ¡Ë¤È¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê±Æ»³¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ù¥í¤ÏÌëµ×¤µ¤ó¡£Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥ä¤Ã¤µ¤ó¡ÊÀ¾Ã«Í¼¡Ë¤Ï¾¯¤·¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥Ù¥í¤¬¥É¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¾Ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ëÌëµ×¤µ¤ó¤Ç¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡ÖÅìÊö¡Ê°°¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Î¥ä¤Ã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¿®¤¸¤Æ¥È¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vs°ð²Ùºê¹â¹»
¡ÖËÌ¡Ê¿®²ð¡Ë¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ï±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø·º»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¡£ËÌ¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¾¯¤·¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤»°ÆüË·¼ç¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç......¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Àî´ßÍ¼¼Ó¡Ê¤«¤ï¤®¤·¡¦¤æ¤¦¤µ¡Ë
½êÂ°¡§¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º
2006Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£158cm¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£µþÅÔµÌ¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡££³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡££²Ç¯»þ¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£2025Ç¯¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£