動画「核抑止の『相互確証破壊』（MAD）と、認知的不確実性」で、脳科学者・茂木健一郎氏が登場し、核兵器による国際情勢における核抑止理論（Mutually Assured Destruction, MAD）の危うさと、その根幹にある「認知的不確実性」について持論を展開した。



日本が唯一の戦争被爆国である立場から茂木氏は、「核による人類の危機を最も感じている」と前置きつつ、MAD理論が合理的に“核兵器は使われない”ことへの根拠とされてきた現状に疑問を呈した。理論を下支えしているのは「相手も自分も、使うかどうか分からない“不確実性”のゾーンの中にいるから成り立つ、極めてパラドクシカルな状況」だと指摘。「ごく単純には安定化にも作用するが、同時に不安定化にも作用するというのが重大なパラドクス」と語る。



さらに茂木氏は、防衛技術の進化による軍拡競争や、AI・ドローンの発展などによるリスクの高まりにも言及。「技術進歩によって“盾と矛”の開発がエスカレートし続けており、“どこまで転げ落ちるかわからない”」と危機感をあらわにした。



MAD理論の安定性には「認知的不確実性」が絶妙なバランスで必要とされるとし、「相手が攻撃してくるかどうか分からないという不確実性が維持されていればこそ、攻撃をためらう」と解説。一方で、「この不確実性が誤作動や誤認（フォルスアラーム）を生む危険性も高く、実際に何度も核戦争寸前の危機があった」と過去の事例も交えて警鐘を鳴らした。



話は「ゴールディロックスのパラドクス」や「ちょうどよい不確実性」に及び、「MADが安定的に機能するには“絶妙な不確実性のゾーン”にダイヤル調整する高度な知性が不可欠だが、それは極めて困難」とも強調。「核兵器を本当に廃絶できればそれが最善だが、現実には所有国はやめないだろう。ならせめて、私たち人類は核の“不確実性のバランス”を徹底的に意識し続け、世界を危機から守る努力を放棄してはいけない。“そういう面倒くさい仕事が我々には残っている”」と動画を締めくくった。