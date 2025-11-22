リーグ・アン 25/26の第13節 ニースとマルセイユの試合が、11月22日04:45にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはテレム・モッフィ（FW）、モハメドアリ・チョー（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、アンヘル・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。マルセイユのバンジャマン・パバール（DF）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

さらに33分マルセイユが追加点。メイソン・グリーンウッド（FW）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分マルセイユが追加点。メイソン・グリーンウッド（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに58分マルセイユが追加点。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）のアシストからティモシー・ウェア（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

しかし、63分、ニースのソフィアン・ディオプ（FW）のアシストからモハメドアリ・チョー（FW）がヘディングシュートを決めて1-4と3点差になる。

67分、ニースは同時に3人を交代。サリス・アブドゥルサメド（MF）、テレム・モッフィ（FW）、コジョウ・ペプラオポン（DF）に代わりモルガン・サンソン（MF）、ジェレミー・ボガ（MF）、アリ・アブディ（DF）がピッチに入る。

70分、マルセイユは同時に2人を交代。アンヘル・ゴメス（MF）、ジェフリー・コンドグビア（MF）に代わりマット・オライリー（MF）、ビラル・ナジア（MF）がピッチに入る。

74分マルセイユが追加点。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）のアシストからイゴール・パイシャオン（FW）がゴールで1-5。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マルセイユが1-5で勝利した。

なお、ニースは14分にアントワーヌ・メンディ（DF）、37分にアリ・アブディ（DF）に、またマルセイユは45+1分にジェフリー・コンドグビア（MF）、時間は不明だがヘロニモ・ルジ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

