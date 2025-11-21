FRUITS ZIPPERの月足天音が自身のInstagramを更新し、LE SSERAFIMのメンバーとのショットを公開した。

【写真】LE SSERAFIMの東京ドーム公演にふるっぱー月足＆きゃんちゅー村川が駆けつけ、HKT48時代の先輩・SAKURAと記念写真を

■SAKURAと月足天音＆村川緋杏の“元HKT48”が集結

LE SSERAFIMの初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』が11月18日・19日の2日間にわたって開催された。

月足は、「LE SSERAFIMさん！東京ドームおめでとうございます！」とライブを観戦したことを報告し、バックヤードショットを公開。続けて「あまりにも素晴らしくて、たくさんきゅんきゅんして、笑って、ちょっぴり泣きました！ピオナとして生きていきます」とコメント。

写真は、後列にLE SSERAFIMのメンバー、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、KAZUHA（カズハ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、SAKURA（サクラ）、KIM CHAEWON（キム・チェウォン）が並び、前列にCANDY TUNEの小川奈々子と村川緋杏、月足が並んだ8人での集合ショットだ。

実は、SAKURAと村川、月足は元HKT48のメンバーであり、それぞれ1期生、ドラフト2期生、4期生という先輩後輩という関係性を持つ。このグループの垣根を超えた奇跡の再会ショットにSNSでは、「元HKT48組エモいよ」「あまねきが幸せそうでうれしい」「最高の組み合わせ」といった熱狂する声が集まっている。

■村川緋杏「一瞬でピオナになりました」

村川も自身のInstagramを更新し、「LE SSERAFIM 東京ドーム おめでとうございます」というメッセージと共に集合ショットを披露。

「可愛くて綺麗でかっこよくて たくさん笑ったし泣いちゃって 一瞬でピオナになりました 永遠に笑顔であれます様に～」という思いも記している。

こちらの投稿にも「びびちゃんあまねきさくちゃん元HKT組見ると涙が出てくる」「元HKT48組とってもカワイイです」といった声が寄せられている。