µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤è¤â¤®Ìò¤Ç¶ÚÆùÄË¡©¡¡¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡NHKÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿Â¤·½¸à¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¤Î°ì¸®²È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µÇÐÍ¥¤Ç¤¤¤Þ¤ÏÄê¿¦¤âÉÔ°Â¤â¤Ê¤¤¼«Í³¿Í¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤È¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿½¾Ëå¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¿¹¼·ºÚ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¡É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¥Ò¥í¥È¤¬ÅÙ¡¹Áø¶ø¤¹¤ëÎ©²Ö¤è¤â¤®¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Âè4½µ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈ²¬¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Ç¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤Ä¤ß¤¬Ì¡²è¤òÊÔ½¸Éô¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤è¤â¤®¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¤·¤Æ¡È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ì¡ª¡É¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡ÈÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡É¥·ー¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤ËÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡£ÍâÆü¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3½µ¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼·Í¼º×¤ê¤Ç¤Î¡ÈËÜ²»¤Î²ñÏÃ¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ò¥í¥È¤È¤Î´Ö¤ËÀã²ò¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê½µ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëµÈ²¬¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö5½µ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡£Ìë¥É¥é¤âÄ«¥É¥é¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£µÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÊÎ©²Ö¤è¤â¤®Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡üÂè4½µ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Þ¤º¡¢3½µÌÜ¤Ç¥Ò¥Ç¥¡Ê±é¡§µÈÂ¼³¦¿Í¡Ë¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤¿Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ò¥í¥È¤ä¤Ê¤Ä¤ß¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥µ¥¡Ê¥Ò¥Ç¥¤ÎºÊ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê±é¡§¿¹¼·ºÚ¡Ë¤¬ÊÔ½¸Éô¤ËÌ¡²è¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡»ä¤Ï¸¶ºî¤Ç¤â¤³¤Î¥·ー¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¡Ö¤è¤â¤®¡×¤È¤¤¤¦¤è¤êµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤è¤â¤®¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥À¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÍâÆü¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¼¤ÒÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤â¤®¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÂè3½µÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ3½µÌÜ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê½µ¤Ç¤¹¡£¼·Í¼º×¤ê¤Ç½é¤á¤Æ¥Ò¥í¥È¤ËËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡ÈÀã²ò¤±¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤â³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë½µ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡¢5½µ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìë¥É¥é¤âÄ«¥É¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¡¢Ä¹¤¤´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢ËèÆü¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤é¤ä¤¹¤ßËÜÊÔ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë