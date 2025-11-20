【ヒロアカ FINAL SEASON】第8話「緑谷出久：ライジング」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第8話（通算167話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
11月22日（土）夕方5：30放送のファイナルシーズン第8話（通算167話）「緑谷出久：ライジング」の先行場面カットが公開された。
＜第8話（通算167話）「緑谷出久：ライジング」＞
オール・フォー・ワンが死柄木弔＝志村転弧の幼い頃に仕掛けたカード、それは彼を自身の次なる器とするために巧妙に糸を引いていたという事実。死柄木の体を完全に乗っ取ったオール・フォー・ワンに対し、緑谷出久 ”デク” をはじめとするヒーローたちが最後の決戦に挑む！
オール・フォー・ワンの驚異的な ”個性” の数々に対し、ヒーローたちがデクの走る道を切り開く！ ヒーローたち、そして中継で戦いを見守る世界中の人々の声を受けて、デクが走る――！
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真13点）
また、現在毎週金曜日に配信中のWEBラジオ【「僕のヒーローアカデミア」ラジオ「オールマイトニッポン」】を映像でお届けするYouTube特別版を生配信！
第1部としてアニメ放送直前の夕方5：00から5：30まで、第2部としてよる6：00からYouTube TOHO animationチャンネルで生配信となる。
出演は、パーソナリティの山下大輝（緑谷出久役）と岡本信彦（爆豪勝己役）、さらにプレゼント・マイク役の吉野裕行という豪華メンバー！
さらに、劇中の世界中の人々と同じように、現実の世界でも緑谷出久”デク”の背中を押す企画、ハッシュタグ応援キャンペーン【#頑張れ緑谷出久】を実施!!デクたちを応援しながら物語をお楽しみください!!
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
