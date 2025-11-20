【輪湖チロル1st写真集「チロル、解禁。」】 11月28日発売 価格：4,180円

「ミスアクション2025」のグランプリに輝いた輪湖チロルさんの1st写真集「チロル、解禁。」が11月28日に発売される。価格は4,180円。

本写真集は、「ミスアクション」のグランプリ特典として出版される。タイトルは輪湖さん本人が決定。様々なコンセプトのもと、限界露出にも挑戦している。

発売を記念して12月14日17時より、秋葉原の書泉ブックタワーでお渡し会イベントが開催される。詳細は下記のリンク先で確認してほしい。

【輪湖チロルさんのコメント】

このたび、ミスアクショングランプリの副賞として制作していただいた写真集が、11月28日に発売されることになりました。応援してくださった皆さんのおかげで、ずっと描いていた夢が形になり、とても幸せです。

撮影では、海辺のきらめく光や開放的なロケーション、そしてゆったりした雰囲気のシーンまで、さまざまな表情を引き出していただきました。ページをめくるごとに、その場の空気やその瞬間の気持ちまで感じてもらえるような一冊になっていると思います。

すでに予約も始まっていますので、手に取っていただけたらうれしいです。これからも応援してくださる皆さんに楽しんでもらえるよう、まっすぐに頑張っていきます。本当にありがとう。

