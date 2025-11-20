妻は無料タクシーじゃないのに！子育て中の「夫の飲み会送迎」やってあげるべき？【ママリ】

え、マジで!?旦那の飲み会＝妻の無料ドライバー？



旦那の飲み会って奥さんが送り迎え

してるの？？



子ども2人居て夜に送り迎え頼まれたけど

断った。

ええ？？じゃあ俺どうすればいいの？って知らないよ？



皆さん送り迎えしてあげてますか？

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

子どもが2人いるのに夫から飲み会の送迎を頼まれたという投稿者さん。飲み会ということは帰りは遅いのでしょうから、行きはまだしも子どもを連れて迎えに行くというのは難しいですね。かといって自宅に子どもだけを残すなんて言語道断。夫の迎えは無理に思えますが…。

夫の送迎にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「タクシー代節約のために送っていく」という意見がありました。

確かに往復タクシーとなるとかなりの額になりそう。行きだけでも送っていけば節約になりますし、帰りも時間帯によってはお迎えするという方はいるのかも。飲み会はただでさえお金がかかりますから、出費は最小限がいいですよね。



他には「自分のお金で勝手にどうぞ」という意見がありました。

送迎なんてしません。

自分のお金の範囲でご自由にどうぞという声です。自分の判断で飲みに行くからには、自分で責任を持って帰ってきてほしいというのが、忙しいママの本音ではないでしょうか。



妻が善意で「迎えに行こうか」というならまだしも、乗る側の夫が「当たり前」という気持ちでいられるとトラブルになってしまいますね。夫は妻への思いやりの気持ちを持ち、自分が飲み会をしている間に家族がどう過ごしているのか、誰が家のことを担ってくれているのかを考えてみてほしいですね。

19時に来た「飲み会行っていい？」の連絡にイライラがおさまらない！

当日(しかも夜)の飲み会申告について。

これって私が怒りすぎでしょうか😭？

ちょっとしたことで必要以上にイライラしてしまいます。



今日の19時頃夫から突然連絡がきて、

👨「もうご飯作った？」と。



あ、これは飲み会に誘われたな。と思い、



👩「あとはもう温めるだけ。飲み会？」

と返信したところ、



🧑「ご飯に誘われた！飲み会ほど長くはないと思うけど、作ってくれたなら食べる！」



と返事が来ました。

これに、もう、カチンときてしまって。



👩「どうぞ、てかもっと早く言って」

と返したところ、



👨「作ってくれたから帰ることにしたので家で食べます」

👩「行っても行かなくても、もう変な空気なので行ってください」



みたいなやり取りの末、結局ご飯に行かず帰ってきました。



帰ってきたからオッケーとかじゃなくて、

私はイライラが抑えられず、ずっと無視しています。

すでにご飯もできている19時と言う時間帯に「ご飯に誘われたから行ってもいいか？」と聞いてきたPさんの夫。



もうご飯を作った？と聞いてはくれていますが、普段の様子を考えれば時間帯的に作ってあるってわかるでしょ、と思うPさんの気持ちも理解できます。

今日は昼間に💩漏れて大惨事で、

洋服の洗濯やらなんやらで、

せっかく子供が寝てる時に一息もつけず…。



夕方はずっと子供がグズグズで、大好きな絵本を読んでも泣き叫び、疲れ果てていました。

(最近すごく穏やかだったので、こんなに泣き止まない日が運悪く今日でした😵‍💫)



そんな中でも、睡眠タイムを見計らっては夜ご飯の準備を少しずつしていました。

私は家事の中で1番料理が嫌いで、夫もそのことを十分知っています。

あらかじめ夫が飲み会と分かってる日は、夕飯の準備から解放されて私はお茶漬けしか食べないくらい、料理はしたくない人です😩



で、さあこれからお風呂入れるぞ！の大仕事の前にこのラインがきて、爆発してしまいました。

Pさんが伝えていなければ、昼間の大惨事について夫が知ることはできません。ただ、やはり夕方から夜にかけての1番大変な時間帯に急な予定変更を相談されると気持ちがザワザワしますよね。



いつも夫は帰りが遅いです。

平日は基本、子供が起きてる間に帰ってこれないので全て私が育児をしています。

その代わり土日は一生懸命家事をしてくれることはわかってます。



飲み会も月に5.6回。(お酒が好きなわけではないので、仕事の付き合いで仕方なく参加してるのは重々分かってはいます。)



こうやって急にご飯に誘われる事は滅多にないので、行きたかったのだろうとは思いますが、どうしても怒りが抑えられなくなってしまいました。

「もう一生夕飯用意しないから！」と言いたいのを

グッと堪えました…



まとまりのない文章になってしまったのですが…

当日の飲み会申告、みなさん何時まで許せますか😭？

土日に夫が育児や家事を分担してこなしていることは、Pさんも理解しています。しかし、Pさんは普段から1人で家事育児を担っているため、夫が少しでも早く帰宅できるなら、帰宅して欲しかったのかもしれませんね。



1人で命を見守るというのは、24時間ずっと一定の緊張感をいだきます。目に見えないプレッシャーは、傍目には分からずとも心身を疲弊させています。Pさんのこうした状況は、夫には見えていなかったのかもしれません…。



Pさんの行き場のないイライラに、ママリユーザーからはどんな言葉が集まったのでしょうか。

共感やアドバイスなどさまざまな声

夫が飲み会の参加について突然相談してくることに対し、強いイライラを感じているPさん。そんなPさんの投稿に、ママリユーザーからはいろいろな声が寄せられました。

分かりますー！！😭

以前旦那も何度もありました！！

お前がいらねーなら、わざわざ大変な時にせっせと夕飯作らないで、こっちだって好きなもの食べたいわ！！って感じですよね！！



作り始める17時までに言ってと伝えてあります！！！

文面がわたしと夫すぎて笑いました😂



私も料理が一番嫌いでなのですごくわかります。

私は前日から言ってほしいし、当日言われたら結構キレてます笑

一緒に生活していれば、大体の生活リズムは知っているはずなので、ご飯がいるかどうかは、ご飯を作る前に連絡が欲しいですよね。飲食店でもドタキャンは100%代金を支払わなければいけないお店もあります。



「家族だから無理を言っても許される」というのではなく、親しい間柄だからこそ、そして長く良好な関係を続ける予定の相手だからこそ、細やかな配慮をしたいものです。



もう子どもも8歳と3歳ですし、お風呂は何なら子どもたちだけで入るし、寝かしつけも要らないし、何ならパパが食べるはずだったおかずは子どもたちで食べてくれるとかもありますしね笑

今はまだ子どもが小さいPさんですが、子どもがある程度大きくなったら突然の飲み会の相談もスルーできるくらいになりそう、という声もありました。



こちらの意見は確かにそうなんだろうな…という希望が持てますね。一方で、「今この時」のしんどさはやはりパートナーに分かってほしいものでもあります。



子育て中は、目の前に起こるできごとへの対処に追われて、お互いに言葉足らずになる場合があります。少しずつ、相手の気持ちに寄り添えるようにお互い思いやりを持ち合いたいですね。

洗濯機横のコンドーム…夫に「これ何？」って聞けない私【修羅場の予感】

洗濯機の横にコンドームの空袋が落ちてました。。

旦那はテレワークで、月に1、2回、外に出社してます。

昨日は出社日でした。



旦那とは3人目妊娠してからやってません。

産後3ヶ月ぐらいで誘われましたが、もうちょっと3人目が大きくなってから、、と断りました。



同居してる義母は62歳。

義母は先程洗濯してましたがタオル類のみ。





旦那の可能性高いですよね。。



外で発散してくるのはいいんですが、不倫、、？遊び、、？

高いお金払ってるのか、、？



家事育児は比較的協力的です。





なんか。どうしよう。

コンドームの空袋を見つけ、夫のものなのではないかと疑っている投稿者さん。普段はテレワークとのことで浮気をする時間はなさそうですが、月に数回の出社日が怪しいと考えているようですね。



モヤモヤはしているけれど、どう切り出せばいいのか迷ってしまう気持ちが理解できます。

夫？義母？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられていました。



その中に「義母に聞いてみる」というものがありました。

ホテルとかなら空袋捨ててきますよね。



私なら先に義母に聞きます（笑）それで味方になってもらいます。

義母との関係性によると思いますが、ざっくばらんに話せるような関係であれば義母に聞いてみるというのも一つ。聞きにくいことだとは思うのですが、直接聞けば義母が嘘をつくことはまずないでしょうし、誰のものかは一発で判明するはず。



他にも「泳がせて証拠を固める」という意見がありました。

コンドーム＝性行為とは限らないですし、不倫だという確証はまだ何もない状態です。早くハッキリさせたいという気持ちもあると思うのですが、もし不倫をしているのであれば何かしらの変化があるはず。出社日が増えていないか、家での様子で変わったところがないかを注意深く観察し、証拠を集める選択肢もあります。



投稿者さんとしてはモヤモヤとした日々でつらいでしょうが、そもそも誰のものかわからないということが大前提。まずは夫に怪しいことはないか、冷静に変化を見たうえで判断する手もあるように感じます。夫婦間のモヤモヤについて考えさせられる投稿でした。

