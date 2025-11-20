Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）、Felix（フィリックス）、I.N（アイエン）による、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』（12月5日公開）のチャレンジ動画が、グループの各種公式SNSで公開された。

【動画】スキズ・リノ、フィリックス、アイエンによる『ズートピア2』チャレンジ／2023年のリノ＆アイエン“ニックジュディチャレンジ” ほか

■かわいすぎ！リノ、フィリックス、アイエンによる『ズートピア2』チャレンジ

『ズートピア2』では、Stray Kidsの公式キャラクターSKZOO（スキズー）が特別カメオ出演することが明かされ、大きな話題になっている。

2年ほど前には、映画『ズートピア』の作中カットに合わせる形で、キャラクターが写真撮影をするポーズを画面下半分で再現する”ニック＆ジュディチャレンジ”が大きな話題に。当時、Stray Kidsのメンバーであるリノとアイエンも同チャレンジを披露していた。

今回、「See you in theaters!（劇場で会いましょう）」というコメントと共に公開されたのは、同じ形式で『ズートピア2』を再現したもの。動画では、キツネのニック役をリノ、ウサギのジュディ役をフィリックス、新キャラクターのヘビ・ゲイリー役をアイエンが担当した。

映像と同様に、ポーズするフィリックスにリノが飛びつくように現れ、互いの指を合わせてハートを作るキュートなシーンも。そして笑顔で現れたアイエンと共に、ピースしたり円陣を組んだり次々とポーズ。体の動きや体勢はもちろん、細かな表情までしっかりシンクロしている。

最後にはメンバー全員が揃って「ズートピア2、11月26日に劇場でお会いしましょう」と英語で呼びかけた。

SNSでは「かわいいが渋滞」「癒しをありがとう」「ジュディがリノ、ニックがアイエンかと思ったけど違うんだね？」「キャラクターの性格に合わせて担当決めたのかな（笑）」「映画絶対見に行きます！」など、さまざまな感想が寄せられている。

■動画：Stray Kidsリノ＆アイエンの“ニックジュディチャレンジ”

■動画：スキズメンバーがコラボについて語る『Special Greeting Video』

■動画：『[SKZOO x Zootopia 2] Coming Soon Video』