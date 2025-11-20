5年ぶり生放送も！今年の大晦日も「孤独のグルメ｣で食べ納め
テレ東では、2025年12月31日（水）大晦日の夜（夜9時55分〜11時30分）に「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」の放送が決定しました。今年で9年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズですが、毎年、多くの視聴者の皆様にご支持をいただき、いまや日本の年末恒例番組の一つとなりました。
【動画】孤独のグルメ全話イッキ見！《過去作一挙放送・Season3》
テレ東の深夜ドラマとして13年にわたりお届けしてきた松重豊主演の「孤独のグルメ」。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマです。今年1月には井之頭五郎役の松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開。「孤独のグルメ」シリーズのファンをはじめ多くの方に応援いただき国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。さらに韓国をはじめアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの方々の胃袋と心を掴みました。
そして、今年の年末も「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」にて井之頭五郎が1年を締めくくる食の旅路へ赴きます。昨年放送した「孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。」では横浜から、長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎でしたが、今年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか…。
さらに今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定！2017年成田山・2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきました。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の【食べ納め】はどうなってしまうのか？ぜひご期待ください。
≪「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」ドラマ概要≫
今年で9回目！2025年の大晦日放送は5年ぶりに一部生放送が帰ってくる！
迫るタイムリミット！今年も黄色信号！！大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか？是非、ご期待ください。
『劇映画 孤独のグルメ』井之頭五郎の人気アクションフィギュアfigmaの発売が決定！
11月21日（金）正午12時から予約開始。
2025年1月公開の『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることが決定！2025年11月21日（金）正午12時より事前予約が開始となります。詳細は以下よりご確認ください。
＜商品情報＞
■ 商品名/ figma 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット／真冬の満腹セット
■ 発売予定月/ 2026年9月 ※2025年11月21日（金）正午12時より予約開始
■ 全高/ 約165mm
■ 鞄デザイン協力：株式会社青木
＜販売店舗＞
■ テレ東本舗。WEB、東京駅店
■ グッドスマイルカンパニー公式ショップ：
・懐かしの定食屋セット
・真冬の満腹セット
■ その他取り扱い店舗
【懐かしの定食屋セット】
【真冬の満腹セット】
≪番組概要≫
【タイトル】「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」
【放送日時】12月31日（水）夜9時55分〜11時30分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」（予定）「U-NEXT」にて見放題配信
▶ Lemino
▶ U-NEXT
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
【原作】『孤独のグルメ』作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!）
【出演】松重豊
【脚本】田口佳宏
【演出】北畑龍一 井川尊史 中山大暉
【音楽】久住昌之 ザ・スクリーントーンズ
【チーフプロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京）
【プロデューサー】小松幸敏（テレビ東京） 小嶋志和（テレビ東京） 吉見健士（共同テレビ） 笠島徳竜（共同テレビ）
【制作協力】共同テレビジョン
【製作著作】テレビ東京
【公式HP】
【公式X】＠tx_kodokugurume
【公式Instagram】＠tx_kodokugurume
【公式YouTube】
【公式TikTok】@tx_kodokugurume
【動画】孤独のグルメ全話イッキ見！《過去作一挙放送・Season3》
