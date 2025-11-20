TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ（じゃあつく）』で紹介されたお菓子の売れ行きが好調だ。11月4日放送の第5話で登場した大分銘菓「ざびえる」の人気が急騰しているという。

「原作は漫画家・谷口菜津子氏による同名漫画。交際6年め、彼女の山岸鮎美（夏帆）にプロポーズをしたもののフラれてしまった海老原勝男（竹内涼真）が変わっていく“再生ロマンスコメディ”です」（芸能記者）

第5話では勝男（竹内）の兄・鷹広（塚本高史）が地元・大分から上京。勝男の会社の同僚に「これ、めっちゃおいしいけん」と、ざびえるを手渡す。

勝男はその後、女友達の椿（中条あやみ）にも、ざびえるをプレゼント。パッケージを開いて「えーっ、おいしそう！」と感激する椿に、勝男は「うまいよ」「兄さんが大量に持ってきちゃったからさ」などと言って手渡していた。

「ざびえるは、大分市内に本社を置く菓子メーカー『ざびえる本舗』が手がけている商品です。バター風味の皮のなかに、和風の白あんと、ラム酒に漬けこんだレーズンが刻み込まれています。

劇中で商品が映り込んだのはわずか数秒ですが、その効果は絶大で、11月18日配信の『中日スポーツ』でもその反響が伝えられ、ざびえる本舗の担当者の話として、同社のInstagramの閲覧数が7.8万人（伸び率317.5％）に急増したそうです。現在も製造が追いつかない販売店があると記されていました」（同前）

あらためて本誌が、ざびえる本舗の担当者に確認したところ、Instagramの閲覧者数は同じ伸び率で推移しており、14日から発売された、原作者・谷口氏がパッケージに描き下ろしたコラボ商品6個入り（税込み745円）も好調で、1.7倍の伸び率だという。

「これまでもテレビで紹介されてきたざびえるですが、担当者によると今回のドラマ効果に驚いているようで、『ここまで反響をいただいてびっくりしています』と話しています」（同前）

ドラマの「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数は第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回と右肩上がり。TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話が記録した419万回を超え歴代1位となっているのだ。

担当者も見ているという『じゃあつく』の今後に期待大だ。