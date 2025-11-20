Photo: junior

包丁の切れ味が落ちてくるとトマトを切るのも一苦労。料理の効率も見栄えも悪くなってしまいます。ちゃんと研ぎたいとは思いつつも、先延ばしにしがちじゃないですか？

そんな包丁メンテナンスのハードルをグッと下げてくれるのが、ローラー式の砥石「KiruTone（キルトーン）」でした。マグネット固定＆角度調整も不要なので直感的な操作で失敗知らずなのが便利でした。

デザインも高級感があるので、筆者が長年使い古した三徳包丁を手入れしてみたレポートを参考にしてみてください。

パッケージから高級感あり

こちらが簡単なのに本格研ぎができる「KiruTone」。キレイな箱や製品デザインも相まって高級美顔器のようにも見えませんか？

実際に使う際は動画のように付属の砥石をセットします。4種類の粗さがあり順番に使い分ける必要がありますが、磁石式でサッと脱着できるのが便利でした。

実際に研いでみた

今回お手入れしたのは使用歴6年の海外製の三徳包丁。

たまの自炊とキャンプに持ち出す愛用品ですが、手入れはほぼしていないので刃の入りも悪く、ギコギコしないと切れないのはストレスを感じるところでした。

ということで「KiruTone」を実践。まずは刃物に合わせて研ぐ角度を決めるため、台座のどの辺を使うかを選択します。裏面には参考例もあるので、研ぐ包丁に合わせて選びましょう。

強力なマグネットが内蔵されているので、刃物を近づけるとピタッと固定してくれます。

あとは刃に沿うように本体をコロコロ転がすだけなので、何も難しい点はありません。

逆側も同様に荒い砥石から順番に細かい砥石に変更して仕上げたところ、

なまくら包丁だったのが、スッと刃が入るようになりました！

ビフォーアフターを直接比べると、その切れ味は一目瞭然ですよ。

出しっぱなしでも大丈夫なデザイン

引き出しなどに収納してもOKですが、高級感あるデザインなのでキッチンに出しっぱなしでも意外とサマになりました。

簡単で切れ味が劇的改善できるシャープナーでしたので、料理やキャンプ用ナイフの性能が気になっている人はぜひお試しあれ。

