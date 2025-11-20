「AX-WSS60」(ブラック)

東芝エルイートレーディングは、AUREXブランドより、奥行き95mmのスリムデザインを採用したミニコンポ「AX-WSS60」を、11月下旬に発売する。価格はオープン、市場想定価格は17,600円前後。カラーはホワイトとブラック。

電動スライド式のCDドアを採用

外形寸法400×95×195mm(幅×奥行き×高さ)の縦型スリム形状を採用。棚や出窓など限られたスペースにも設置しやすいという。電動スライド式CDドアには光沢感のあるアクリル素材、スピーカーカバーにはメタルグリルを採用して、スタイリッシュに仕上げている。

「AX-WSS60」(ホワイト)

80mmの大口径スピーカーを内蔵。実用最大出力20W(10W×2ch)のコーン型フルレンジスピーカーで、逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現した。

スピーカーに連携する形でバスレフダクトも搭載。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにしている。

側面

CDのほか、Bluetooth、USB、外部入力、FMラジオと幅広い音源の再生に対応。CD再生は、音楽CDフォーマット(CD-DA)に加え、MP3フォーマットのCD-R/RWディスクに対応。BluetoothコーデックはSBCをサポートする。

USB再生ではMP3のほか、FLAC、WAVフォーマットに対応。CDやFMラジオのコンテンツをUSBメモリに録音することもできる。なお、USB再生のFLAC、WAV音源の再生はハイレゾ音質にはならず、96kHz/24bitを超えるFLAC、WAVは再生できない。

そのほか時刻表示やスリープタイマー、目覚まし機能なども備えている。

製品にはリモコンが付属し、本体を手の届きにくい場所に設置しても快適に操作可能。リモコンの「音質」ボタンで好みの音質(FLAT/JAZZ/ROCK/CLASSIC/POP)を選択できる。

重さは約1.8kg。電源コードやFM簡易アンテナなども付属する。

付属品