「ネコ天国」と宿泊者から大好評！限定2組、約150匹のネコと触れ合える人気宿の保護活動

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】ネコが踊るパラパラ!? 風呂掃除からまさかのダンサーが誕生

11月21日（金）放送の同番組では、「第4回 ナイスダンス選手権」や「秩父の民泊施設で保護ネコ活動」などを紹介する。

◆第4回 ナイスダンス選手権

激しくケンカしたり、急に大ジャンプしたり、普段からさまざまな動きを見せてくれるネコいぬたちだが、そんな彼らの動きに音楽をつければ…それはもうダンスそのもの！

LDHからゲストが出演するときには、すっかり恒例となった人気企画ナイスダンス選手権。

今回はEXILE NESMITHの前に、個性豊かな5組が登場する。

今回紹介されるのは、ワンちゃんによるマイケル・ジャクソン『スリラー』、女の子とコラボのキュートな『Uptown Funk』、EXILEからは『銀河鉄道999』に、新しい学校のリーダーズ、まさかのパラパラまで？

個性豊かな5組がナイスダンスを繰り広げ、スタジオの盛り上がりも絶頂！ 最高のダンスを披露したのは一体どのネコいぬか？

◆秩父の民泊施設で保護ネコ活動

埼玉県秩父市に、とある大正モダンな雰囲気で人気の宿泊施設がある。宿の最大の魅力は、隣接する建物に秘密があった。

動物保護団体と連携しており、限定2組の宿泊者が夜6時から10時まで、シェルターで暮らす約150匹の保護ネコたちと触れ合える特別な体験を提供しているのだとか。

それはまさに「ネコ天国」と宿泊者から大好評。

施設は秩父市内の野良ネコを保護し、譲渡につなげる活動の拠点になっている。

なかにはさまざまな理由から引き取り手のないネコもいるが、これまであまりない形でマッチングさせているのだそう。秩父のネコに明るい未来を照らす、その秘策とは？