学生時代に気になっていた厳選2軒　大人になった今こそ行きたい！

学生のとき、気になるけど敷居が、値段が、高そう……という理由で行けなかった店ってありましたよね？そんな今こそ行きたい店がココ！

旬のサンマと吟味された料理に心ほどける居酒屋『居酒屋秋刀魚』

サンマが旨いからと、常連が付けた呼び名がいつしか店名に

「さんまずし」がおいしいことから、「今夜、秋刀魚に行こう」が常連の合言葉に。そこから店名も『秋刀魚』になったという逸話を持つ。

鮨職人だった初代が店を始めて40年、現在は2代目が厨房に立つ。魚河岸との縁も深く、質のいい魚が揃うため、刺身は一年を通して旨い。

さんまずし1200円、さんまの刺身1500円、深蒸し煎茶ハイ500円

『居酒屋 秋刀魚』（手前）さんまずし 1200円、（奥）さんまの刺身 1500円、（ドリンク）深蒸し煎茶ハイ 500円 この店の名物、大きなサンマを使った自家製の「さんまずし」は通年食べられる。サンマが出回る時季には刺身も登場する

とくに秋にはサンマ尽くしが楽しみで、「2025年は豊漁だそうですよ」と店主の山風呂真之さんもにっこり。脂ののったサンマは、刺身はもちろん塩焼きもおすすめだ。

落ち着いた渋い風情は大学生向きではないが、理科大の教授が「こういう店を知っておきなさい」と学生達を連れて来ることも。そうやって社会に出た学生達にも大切に受け継がれている。

『居酒屋 秋刀魚』店主 山風呂真之さん

店主：山風呂真之さん「おいしいビールのために管理から注ぎ方まで徹底的にこだわっています」

『居酒屋 秋刀魚』奥に厨房が見えるこじんまりした空間

［店名］『居酒屋秋刀魚』

［住所］東京都千代田区富士見1-7-7ニュー東和ビル1階

［電話］03-3264-4170

［営業時間］17時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩4分

著名人に愛され歴史を重ねた小さな店で若き店主が腕を振るう『季節料理姿』

季節の味と香りを、目と舌で路地に佇む小粋な料理店

創業1963年。『熱海湯』のある小通りを行き交う学生に看板はお馴染みだが、敷居も価格も少し高くて大人向け。初めての一歩は社会人になってからという人が多い。

初代女将の時代には数々の著名人が通ったことでも知られ、二代目は大阪『浪速割烹き川（※『き』の字は本来、七が3つ）』出身。同じ店で修業を積んだ弟子が3代目として暖簾を継いだ。

料理は旬を生かしたおまかせコース。大ぶりのアユも丸ごと食べられるようにじっくり焼き上げるなど、素材を生かす丁寧な調理が光る。

7700円のコース、日本酒1100円〜

『季節料理 姿』（手前）7700円のコースより 八寸 （奥）日本酒 1100円〜 目にも鮮やかな「八寸」は9〜11品ほど

さらに予約客の顔を思い浮かべて好みの料理を盛り込むなど、細やかな心配りも忘れない。時を経て続く割烹の魅力は、まさに大人になった今だからこそより味わい深い。

『季節料理 姿』店主 （左）金谷慎之介さん、（右）ゆかさん

店主：金谷慎之介さん、ゆかさん「お食事の会話が弾むような器使いも楽しんでください」

『季節料理 姿』俳優の藤田まことさんなど、著名人も少なからず通った店だ

［店名］『季節料理姿』

［住所］東京都新宿区神楽坂3-10

［電話］03-3268-5587

［営業時間］17時〜22時

［休日］日・祝

［交通］地下鉄有楽町線ほか飯田橋駅B3出口から徒歩3分

