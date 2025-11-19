「地獄絵みたい」大分・大規模火災、被害拡大なぜ？ 住宅密集…初期消火難航か 離島にも“飛び火”
大分市で170棟以上が延焼した大規模火災。発生から丸1日たちますが、いまだ鎮火のめどはたっていません。発生現場から1.4キロ離れた離島も延焼しています。なぜここまで被害が拡大したのでしょうか。
■住民「地獄絵みたい」
変わり果てた、港町。
住民
「ものすごかった、地獄絵みたいな」
まだ、燃え続けています。
山崎誠キャスター（19日午後5時半すぎ）
「あたりが暗くなってきました。火が見えました。こうこうと赤く火が見えます。 風も強いんでしょうか、火の粉も舞っています」
■108世帯、167人が避難余儀なく…
火災発生から丸1日。
山崎誠キャスター
「避難所となっている市民センターです。入り口では、炊き出しとご飯の用意、飲料やカイロ、こういった物資が用意されています」
108世帯、167人が避難を余儀なくされています。
──家の状況は確認した？
住民（85）
「していません。（知人から）私の家も焼けて、ないとは言われた。なんて言ったらいいんですかね、びっくりしてしまって言葉が出ない。何にも考えられない感じ」
火は、あっという間に燃え広がりました。
撮影者（18日夜、大分市・佐賀関）
「北風が強いんで周りにも火が広がっている。この世の終わりみたい」
──ご自宅は近く？
住民
「もう…燃えています」
住民は、為す術もありません。
■「関あじ」「関さば」が名産品 海と山に囲まれた港町
大分市の東の岬にある、佐賀関。海と山に囲まれた港町です。
有名なブランド魚、「関あじ」「関さば」が名産品として知られています。
漁師町を襲った大規模火災。
記者（19日午前8時頃）
「一夜明けた佐賀関上空です。広い範囲で火災が起きたことが分かります。現在も消火活動が続いています」
燃えたのは、170棟以上。
焼け跡からは19日、心肺停止の人が見つかり、その後、死亡が確認されました。連絡が取れなくなっているのは、76歳の稲垣清さん。警察などは、稲垣さんの可能性が高いとみて身元の確認を急いでいます。
■専門家「被害拡大要因…1つは強風」“飛び火”の可能性
専門家によると、被害を拡大させたとみられる要因は主に2つ。
1つは、強風です。
──きのうの風は？
住民
「すごかった。10メートルくらい。湾に白波が立ってた」
──きょうも風強い。
住民
「こんなもんじゃない。すごいよ、きのうは」
気象庁のデータを基に、風速や風向きを可視化したものを確認すると、火災発生から15分後の18日午後6時頃、佐賀関周辺では、風速10メートル以上を示す緑色の矢印が流れています。
その後、日付が変わる頃も、午前3時頃になっても、風速10メートル前後の風が吹いていたことが確認できます。
この風に、次々と乗ったのが…火の粉です。“火元”から、風に乗った火の粉は次々と燃え移り、山の向こう側にまで延焼した可能性があります。
さらに、火の粉は、海も越えたのでしょうか。
記者
「少し離れた島まで延焼しています」
1.4キロほど離れた離島でも煙が立ち上りました。
■もう1つの要因…“建物密集”初期消火に遅れか
大規模火災。これまでに危機感を抱いていた住民もいます。
住民
「燃えている家の8割くらい空き家。地震や火事があると延焼するから、なんとかしてくれと」
被害を拡大させたとみられる要因。もう1つが、建物が密集していたこと。
火災前の様子を見てみると、この一帯は、建物がかなり密集していて、住民によると、その多くが空き家だったそうです。
建物の間は、車1台通るのがやっとの道幅。専門家は、建物の間で放水ができないことから初期消火が遅れ、大規模火災につながったと指摘します。
その上で…
元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏
「空き家の場合は構造がかなり古く、崩れそうな建物は着火しやすい」
──空き家が更地になって、空間があいていたら防げた？
元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏
「十分考えられる。消防隊が入って放水することができる」
■鎮火のめどは…専門家「早くても2〜3日はできないんじゃないか」
鎮火のめどは、いまだたっていません。
元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏
「広大な燃えた跡を、消防隊が火種を全部消していく、確認しながら。明日でも私は鎮火までいかないと思う。早くても2〜3日は鎮火できないんじゃないか」
山崎誠キャスター（午後5時40分頃）
「火災発生から丸1日が経過しました。あたりが暗くなり消防車両の赤色灯が見えます。飛び火をしたとみられる島では今、火が見えます」