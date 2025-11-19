大分市で170棟以上が延焼した大規模火災。発生から丸1日たちますが、いまだ鎮火のめどはたっていません。発生現場から1.4キロ離れた離島も延焼しています。なぜここまで被害が拡大したのでしょうか。

■住民「地獄絵みたい」

変わり果てた、港町。

住民

「ものすごかった、地獄絵みたいな」

まだ、燃え続けています。

山崎誠キャスター（19日午後5時半すぎ）

「あたりが暗くなってきました。火が見えました。こうこうと赤く火が見えます。 風も強いんでしょうか、火の粉も舞っています」

■108世帯、167人が避難余儀なく…

火災発生から丸1日。

山崎誠キャスター

「避難所となっている市民センターです。入り口では、炊き出しとご飯の用意、飲料やカイロ、こういった物資が用意されています」

108世帯、167人が避難を余儀なくされています。

──家の状況は確認した？

住民（85）

「していません。（知人から）私の家も焼けて、ないとは言われた。なんて言ったらいいんですかね、びっくりしてしまって言葉が出ない。何にも考えられない感じ」

火は、あっという間に燃え広がりました。

撮影者（18日夜、大分市・佐賀関）

「北風が強いんで周りにも火が広がっている。この世の終わりみたい」

──ご自宅は近く？

住民

「もう…燃えています」

住民は、為す術もありません。

■「関あじ」「関さば」が名産品 海と山に囲まれた港町

大分市の東の岬にある、佐賀関。海と山に囲まれた港町です。

有名なブランド魚、「関あじ」「関さば」が名産品として知られています。

漁師町を襲った大規模火災。

記者（19日午前8時頃）

「一夜明けた佐賀関上空です。広い範囲で火災が起きたことが分かります。現在も消火活動が続いています」

燃えたのは、170棟以上。

焼け跡からは19日、心肺停止の人が見つかり、その後、死亡が確認されました。連絡が取れなくなっているのは、76歳の稲垣清さん。警察などは、稲垣さんの可能性が高いとみて身元の確認を急いでいます。

■専門家「被害拡大要因…1つは強風」“飛び火”の可能性

専門家によると、被害を拡大させたとみられる要因は主に2つ。

1つは、強風です。

──きのうの風は？

住民

「すごかった。10メートルくらい。湾に白波が立ってた」

──きょうも風強い。

住民

「こんなもんじゃない。すごいよ、きのうは」

気象庁のデータを基に、風速や風向きを可視化したものを確認すると、火災発生から15分後の18日午後6時頃、佐賀関周辺では、風速10メートル以上を示す緑色の矢印が流れています。

その後、日付が変わる頃も、午前3時頃になっても、風速10メートル前後の風が吹いていたことが確認できます。

この風に、次々と乗ったのが…火の粉です。“火元”から、風に乗った火の粉は次々と燃え移り、山の向こう側にまで延焼した可能性があります。

さらに、火の粉は、海も越えたのでしょうか。

記者

「少し離れた島まで延焼しています」

1.4キロほど離れた離島でも煙が立ち上りました。

■もう1つの要因…“建物密集”初期消火に遅れか

大規模火災。これまでに危機感を抱いていた住民もいます。

住民

「燃えている家の8割くらい空き家。地震や火事があると延焼するから、なんとかしてくれと」

被害を拡大させたとみられる要因。もう1つが、建物が密集していたこと。

火災前の様子を見てみると、この一帯は、建物がかなり密集していて、住民によると、その多くが空き家だったそうです。

建物の間は、車1台通るのがやっとの道幅。専門家は、建物の間で放水ができないことから初期消火が遅れ、大規模火災につながったと指摘します。

その上で…

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「空き家の場合は構造がかなり古く、崩れそうな建物は着火しやすい」

──空き家が更地になって、空間があいていたら防げた？

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「十分考えられる。消防隊が入って放水することができる」

■鎮火のめどは…専門家「早くても2〜3日はできないんじゃないか」

鎮火のめどは、いまだたっていません。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「広大な燃えた跡を、消防隊が火種を全部消していく、確認しながら。明日でも私は鎮火までいかないと思う。早くても2〜3日は鎮火できないんじゃないか」

山崎誠キャスター（午後5時40分頃）

「火災発生から丸1日が経過しました。あたりが暗くなり消防車両の赤色灯が見えます。飛び火をしたとみられる島では今、火が見えます」

懸命な消火活動が続いています。