¡Ö¥±¡¼¥Ö¥ë¤É¤³¡©¡×¤òÂ´¶È¡£Anker¤Î´¬¼è¤ê½¼ÅÅ¥»¥Ã¥È¤Ç1Âæ¤Ë½¸Ìó
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¡¢USB-C¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤¿º£¡¢½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½¼ÅÅ´ï¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Anker¤Î¡ÖNano Charger (35W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë)¡×¤Ï¡¢Ìó70cm¤Î´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢¤³¤ì1¤Ä¤Ç½¼ÅÅ´Ä¶¤¬´°·ë¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âµ¡Ç½¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅ´ï¤ÈUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÃµ¤·¤¬¤Á¤Ê¿Í¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ãÌäÂê¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤¿¤¤¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼½ÐÄ¥¤äÎ¹¹ÔÍÑ¤Î½¼ÅÅ¥»¥Ã¥È¤ò¡Ö¤³¤ì1Âæ¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢²ÙÊª¤ÈËº¤ìÊª¥ê¥¹¥¯¤ò°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¡¢²È¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¿Í
´¬¼è¤ê¼°¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Ç²ÙÊª¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡ª»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ìó70cm¤Î´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
½¾Íè¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ç¤ÏÊÌÅÓ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÂÎ·¿Àß·×¤Ë¤è¤ê²ÙÊª¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÇÍí¤Þ¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È°ú¤½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
»ÈÍÑ¸å¤Ï´¬¤¼è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏAirPods Pro¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¡õ35W¹â½ÐÎÏ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ´Ä¶¤ò¼Â¸½
ÆâÂ¢¤Î´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¤ò1¤ÄÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¡¢ºÇÂç2Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ç·×35W¤Î¹â½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤äMacBook Air¡¢Galaxy¡¢³Æ¼ïAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ¡´ï¤ËÂÐ±þ¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB Power Delivery¡ÊUSB PD¡Ëµ¬³Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä³°½ÐÀè¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤âÁÇÁá¤¯½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
ActiveShield 3.0ÅëºÜ¤Ç24»þ´Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê½¼ÅÅ¤òÄó¶¡
¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ´ï¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬È¯Ç®¤ä°ÂÁ´À¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏAnkerÆÈ¼«¤Î¡ÖActiveShield 3.0¡×¤òÅëºÜ¡£
¤³¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÀÜÂ³Ã¼Ëö¤ÎÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅÃæ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾ï»þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢²áÇ®¤ä²á½¼ÅÅ¤«¤éµ¡´ï¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ìë´Ö¤Î½¼ÅÅ¤â°Â¿´¡£PSEµ»½Ñ´ð½à¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÀÇ½¤¬Îô²½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ºÇÂç30¥ö·î¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¡ª1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ëËüÇ½½¼ÅÅ´ï
Anker Nano Charger¡Ê35W, ´¬¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë°ìÂÎ·¿¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡¢2ÂæÆ±»þ½¼ÅÅµ¡Ç½¡¢¹â¤¤°ÂÁ´À¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½¼ÅÅ´ï¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î²ÙÊª¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¿Í¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡´ï¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ´ïÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê°ìÂÎ·¿½¼ÅÅ´ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÏÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸¡¦³ÎÇ§¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£