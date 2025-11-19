見かけたら即ゲット推奨！自分好みのアレを作れる♡ミニミニサイズの100均の型

シーリングワックスの“ちょい余り問題”が一発解決！色を混ぜたワックスも余りも、小さなハートにして可愛くストック。必要なときにすぐ使えて、デコにも大活躍。セリアで見つけたら迷わず買いたくなる、便利すぎるミニ型です。

商品情報

商品名：シーリングワックス用シリコーン型 スター・ハート

価格：￥110（税込）

型のサイズ（約）：6×3.5×0.6cm

完成サイズ（約）：9×8×5mm

種類：スター、ハート

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196332733

ワックスの「ちょい余り」救済アイテム！セリアの『シーリングワックス用シリコーン型 スター・ハート』

シーリングワックス作業をしていると、ほんの少し余ることってありますよね。

筆者もよく「この量、どうしよう…」と迷うのですが、セリアの手芸グッズ売り場で出会ったシリコーン型がその悩みを見事に解決してくれました！

ワックスを調色したときや、溶かしすぎて余ったときにこの型に流し込んでおけば、小さなハート型のパーツとして保管しておけます。

サイズはほんの爪先くらいのミニミニサイズで、一度に15個作れます。

シリコーン素材なので扱いやすく、冷えるのを待ってそっと押し出すだけで簡単に取り外せます。

ワックスを無駄なく使える！完成したパーツは封筒のデコレーションなどに活用♪

作ったパーツは、再度シーリングスタンプの素材に使えます。大きさが大体そろっているので使う量の目安もつけやすく、必要なときにすぐ溶かして使えるのが魅力です。もちろん、そのまま飾っても可愛いミニパーツとして活躍します。

ただワックス自体の粘度が高いので、少量ずつ型へ流し込むのが難しい印象でした。

冷えるとモールドの形通りではなく、少しふっくらと丸みのあるフォルムに仕上がります。これはこれで、ころんとしていて可愛いのでよし。

少ないワックスで作る分、固まるのが早く、型もシリコーンなので柔らかく、ぽこっと押し出せるのが便利でした。

今回はセリアの『シーリングワックス用シリコーン型 スター・ハート』をご紹介しました。

半端に余ったワックスを無駄にすることなく活用できるので、毎回ちょっとだけワックスが余る…と悩んでいた人におすすめです。

余ったワックスをミニパーツに変えてストックしておけば、見た目も可愛く、封筒や贈り物のデコレーションにも使えて、一気に華やぎます。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。