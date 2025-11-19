【本日の見通し】ドル高円安基調継続、１５６円台に向けた動きへ



海外市場でドル円は１５５円７０銭台まで一時ドル高円安となった。その後もしっかりした動きとなっている。日本の当局から牽制発言が見られるが、影響は限定的なものに留まっている。日米金利差を意識した円キャリー取引の拡大が継続しており、ドル円を支える展開。１５６円に向けた動きが見込まれるところ。介入警戒感が一部で見られるが、水準・上昇の勢いなどから実施はもう少し上の水準との見方が強い。



ただ、明日の米雇用統計（９月）発表を前に上値追いに慎重姿勢が見られる可能性がある。９月１２日を含んだ週のデータであり、比較的しっかりした増加が予想されているが、同月のＡＤＰ雇用者数の弱い結果もあり、予想を下回るような弱い結果となることが警戒されている。



ユーロ円などクロス円も基本的にはしっかり。ユーロ円は１８０円台にしっかり乗せてきており、上昇基調が継続。ポンド円は本日の１０月英物価統計次第の面がある。消費者物価指数は直近３カ月連続での３．８%から３．５％に鈍化見込み。予想通りもしくはそれ以下の伸びに留まると、１２月の英中銀金融政策会合での利下げ期待に繋がり、ポンド売りとなる可能性がある。ポンド円は昨日２０４円７０銭台まで一時上値を伸ばしたが、２０４円割れを試す可能性がある。



ユーロドルは方向性を探りながらの展開。対ドルでポンドが売られるようだと１．１５５０トライの可能性がありそう。ポンドドルは対円同様に英CPI次第の面が大きい。リスクは下方向か。



MINKABUPRESS 山岡

