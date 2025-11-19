元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）は11月14日、Instagramを更新。エルメスが開催するイベント「MYSTERY AT THE GROOMS’ エルメスの馬さがし」に出向いたことを報告した。

投稿では、「“エルメスの馬さがし” の旅へ」とのコメントとともに、イベント会場となった“エルメスの館”を探索する自身の写真を公開。浅田は黒のスーツにスカーフを合わせた装いで、エルメスの世界観に浸った様子を伝えている。

同イベントは6つのテーマルームを巡りながら「隠れた馬」を探す体験型ツアー。浅田は「6つの夢の部屋に散った隠れたお馬さんたちを子どもの頃の無邪気さに戻ったように夢中で追いかけ、物語に寄り添う時間を過ごしました」と感想を述べた。さらに、館内に散りばめられたエルメスのオブジェの中で過ごした時間について「追うたびに HERMES の世界が静かに深まり やわらかく上質な余韻が心を包む、特別なひととき」とコメントした。最後は「胸がきらめくほど夢中になった、忘れられない夜になりました」と締めくくり、イベントを満喫した様子を伝えている。

この投稿には、Instagramから「際立つ美貌」「スワイプしてもスワイプしても美しい」「エレガントでちょ～素敵ですよー」「もう綺麗すぎて、失神する」「舞さんの美しいショットの数々にＫＯされました」「カッコいい」「お美しさが止まりません」「黒のスカーフがとてもお似合いです」「舞さん国宝級美しい」「部屋の雰囲気に負けずとても綺麗」「HERMESめちゃくちゃ似合いますね」「着こなされている姿が素敵」などコメントが寄せられた。