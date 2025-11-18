ヒルトンは、ロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」に新会員ランク「ダイヤモンド・リザーブ」を2026年1月1日から導入する。

年間80泊もしくは40滞在、かつ18,000米ドルの利用で獲得できる。予約時に利用可能な「コンファーム・アップグレード・リワード」、午後4時までのレイトチェックアウト保証、専用のカスタマーサービスサポート、プレミアムクラブの利用、ポイントの120％追加付与の特典を用意する。

「コンファーム・アップグレード・リワード」は最大7泊までの有償、特典のいずれの宿泊でも利用できる。達成時点で付与され、120泊もしくは3万ポイントで追加付与される。有償、特典のいずれの宿泊でも利用できる。

これに伴い、ダイヤモンドステータスは年間50泊、ゴールドステータスは同25泊で獲得できるようになり、これまでよりそれぞれ10泊、15泊少なくなる。これまで通り、空室のに応じた客室のアップグレード、飲食クレジットもしくは朝食、ポイントの追加付与などの特典を提供する。

ヒルトン・オナーズは現在、クラブメンバー、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドの4つのランクを提供している。