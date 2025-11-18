Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月18日は、UGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスヘッドホン（HP207）がお得に登場しています。

コスパに優れたワイヤレスヘッドホンで、生産性をアップしよう！

■この記事で紹介している商品

ノイキャン機能も充実。UGREENの「ワイヤレスヘッドホン（HP207）」が50%オフ

UGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスヘッドホン（HP207）が50%オフで登場。2025年9月に発売された新作アイテムが、今なら3,000円と超特価で購入できるチャンスですよ。

30mmのダイヤフラムドライバーを搭載し、力強い低音とクリアな高音域を両立。映画館のような臨場感あふれるサウンドが楽しめます。

ANC＋AIノイズキャンセリング機能によって、周囲の騒音を効果的に除去。クリアな音質を再現してくれますよ。

最大80時間のロングバッテリーが魅力的。軽量設計で長時間でも快適な装着感を実現

高性能なバッテリーを内蔵し、フル充電で最大80時間の連続再生が可能。ノイズキャンセリング機能使用時でも最⼤約55時間の連続再生ができるのは嬉しいですね。

通勤や通学、長期のお出かけでもバッテリー切れを気にせずに使えます。仕事や勉強など集中したいシーンでもしっかり集中力を維持できるタフさが魅力です。

135gの超軽量設計。ヘッドバンドには形状記憶の素材を使用し、長時間の使用でも快適な装着感を叶えます。

イコライザーの調節も自由自在。Bluetooth 6.0でワイヤレス接続も安定感抜群

Bluetooth 6.0によって安定した接続を実現。遅延や音飛びが発生しないので、音楽の没入感もアップします。

マルチポイント接続に対応しており、スマホやノートPCと同時に2台接続できて便利。

右側に配置されたボタンで音量調節や再生、停止など自由自在。専用アプリからイコライザーの設定も変更できるので、自分好みの音質に調整するのも簡単ですよ。

【2025最新！ワイヤレス ヘッドホン】UGREEN Studio Plus Bluetooth6.0 ヘッドホン Bluetooth ANCノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン 最大80時間音楽再生 30mm PU＋チタンコーティング振動板ユニット搭載 AIノイキャン技術 2台デバイス同時接続 80ms低遅延 135g超軽量 専用アプリ対応 ブラック 3,000円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

