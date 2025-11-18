この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された動画『【脂肪肝】肝臓から脂肪を落とす！1日3分手をもむだけ数値改善！』で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、脂肪肝が気になる人の日常に取り入れやすい「手もみセラピー」について語っている。



音琶氏は冒頭で、肝臓と腎臓はお互いに支え合っている臓器であると説明し、脂肪肝には本来、食事や運動など減量に取り組むことが大切だと触れる。一方で「なかなか運動や食事も大変」という現実にも寄り添いながら、そのうえで手もみを組み合わせることで、日々のセルフケアとして体調の変化を意識しやすくなると伝えた。



動画では、肝臓・腎臓・小腸の3つの反射区を押す手もみが実演される。まず肝臓については、右手側の反射区を使い、代謝を意識しながらケアしていく考え方を紹介。手のひらの一部分を目安に、親指を使ってゆっくり押し当てていくイメージで説明しており、最初は硬さや痛みを感じる人もいるが、無理のない力加減で続けることが大切だと述べている。



続いて腎臓の反射区では、「肝腎要（かんじんかなめ）」という言葉に触れつつ、肝臓と腎臓のつながりを改めて強調する。腎臓の反射区は両手にあり、それぞれ左右の腎臓に対応していると解説。中指の下あたりを目安に、親指の腹を使って垂直に押していく手順を示しながら、範囲が広いぶん、少しずつ場所をずらし円を描くように押していくと、まんべんなくケアしやすいと伝えている。親指が疲れやすい人に向けては、押される側の手を回転させる押し方など、続けやすくするための工夫にも触れている。



3つ目の小腸の反射区については、栄養の吸収に関わるエリアとして取り上げる。中指と薬指の間の延長線上付近を目安に、腎臓の反射区から斜め下に位置するポイントを紹介し、「食べすぎや、ついお腹いっぱいまで食べてしまいがちな人は、ここを意識して押していきましょう」と呼びかける。小腸と腎臓の反射区は近い場所にあるため、手のひらの中央付近を広めに押すと、両方をまとめてケアしやすいという、日常で取り入れやすい工夫も紹介されている。



押し方の目安としては、1つの反射区につき約7秒ほどじっくり押し、1箇所につき3回から5回程度を繰り返すことが提案されている。これを1日に3～5セット行うと、手のひらの状態や自分の感覚の変化を観察しやすくなるという。あわせて、水分をしっかりとることで、めぐりを意識したセルフケアにつなげやすいといったポイントにも触れている。



終盤では、脂肪肝そのものについても改めて言及される。減量が基本的な向き合い方であり、体重の約10％減を1つの目安として紹介しつつ、食事や運動とともに手もみを取り入れることで、自分の身体の状態に日々意識を向けやすくなると語る。無理なく続けること、焦らずコツコツ取り組むことの大切さを、やわらかな口調で視聴者に投げかけている。



実際の手の動きや押す位置の細かなニュアンスを知りたい人は、動画内での実演を見ながら一緒に手もみを試してみると、自分の手で再現しやすくなるだろう。

本編は、脂肪肝が気になりつつも運動や食事制限だけに頼るのは負担だと感じている人にとって、毎日のセルフケアの取り入れ方を考える上でも有用な指針となるはずだ。