会員数90万人を誇る日本最大級の個人輸入代行サービス「ベストケンコー」が、2025年11月24日(月)より「ブラックフライデーキャンペーン」を開催します。

最大の魅力は、初めてベストケンコーを利用する方を対象に、先着200名様限定で最大15％OFFとなる特別クーポンが発行される点です。

ほかにも、全員が利用できる3種類の選べるクーポンや、お得な福袋が用意されます。

ベストケンコー「ブラックフライデーキャンペーン」

開催期間：2025年11月24日(月)〜11月28日(金)まで

対象商品：サイト内全商品

ベストケンコーが、年末の重要なショッピングイベントであるブラックフライデーに合わせたキャンペーンを実施します。

コロナ禍以降の「セルフメディケーション需要の高まり」や「オンラインでの個人輸入利用者の増加」を受け、より多くの方が手軽に健康管理を始められるよう企画されました。

キャンペーンの特典は以下の通りです。

初回購入者限定！先着200名に最大15％OFFクーポン

今回のキャンペーンの目玉として、初めてベストケンコーを利用する方限定の特典が用意されます。

先着200名様限定で、最大15％OFFとなる特別クーポンが発行されます。

「気になるけれど一歩を踏み出せなかった方」への後押しを目的としており、匿名配送や安心サポート体制とあわせ、これまで利用を迷っていた方にも安心してお試しいただける機会が提供されます。

全員対象・選べる3種のクーポン

既存の会員を含む、全員が利用できる3種類の選べるクーポンも配布されます。

サイト内の全商品が対象となるため、お得に購入できるチャンスです。

数量限定ベストセラー福袋（2種）

数量限定で、ベストセラー商品を詰めたお得な福袋も登場します。

福袋は「ダイエット」と「ナイトライフ」の2種類がラインナップされます。

デリケートな悩みにも寄り添う個人輸入代行サービスのお得なキャンペーンです☆

ベストケンコー「ブラックフライデーキャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 選べるクーポン＆お得な福袋！ベストケンコー「ブラックフライデーキャンペーン」 appeared first on Dtimes.