ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とコラボレーションしたグッズを販売している。

ロストワールド・レストランで開催される「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」のグッズが公開。アルシュベルドがデザインされたTシャツやトートバッグのほか、“狩猟中”と書かれたパーカ、リオレウス／リオレイアのフィギュアなどがラインナップされている。

USJの「モンハンワイルズ」グッズは、ユニバーサル・スタジオ・ストアなどで販売。販売期間中、一人につき全商品各3点までの個数制限が設けられている。

【Tシャツ】

価格：4,700円

【キーチェーンセット（2個）】

価格：2,200円

【缶バッジセット（3個）】

価格：1,500円

【トートバッグ】

表

裏（価格：4,200円）

【キャップ】

価格：4,500円

【パーカ】

価格：各7,500円

【クリアファイル＆ステッカーセット】

価格：1,900円

【フェイスタオル】

価格：2,100円

【フィギュア】

リオレウス（価格：13,200円）

リオレイア（価格：13,200円）

(C)CAPCOM

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

