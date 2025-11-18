USJ「モンハンワイルズ」グッズが公開！ アルシュベルドが描かれたTシャツ、トートバッグなどが登場
【USJ：モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～】 開催期間：11月19日～2026年5月17日
(C)CAPCOM
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」とコラボレーションしたグッズを販売している。
ロストワールド・レストランで開催される「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」のグッズが公開。アルシュベルドがデザインされたTシャツやトートバッグのほか、“狩猟中”と書かれたパーカ、リオレウス／リオレイアのフィギュアなどがラインナップされている。
USJの「モンハンワイルズ」グッズは、ユニバーサル・スタジオ・ストアなどで販売。販売期間中、一人につき全商品各3点までの個数制限が設けられている。【Tシャツ】
価格：4,700円【キーチェーンセット（2個）】
価格：2,200円【缶バッジセット（3個）】
価格：1,500円【トートバッグ】
表
裏（価格：4,200円）【キャップ】
価格：4,500円【パーカ】
価格：各7,500円【クリアファイル＆ステッカーセット】
価格：1,900円【フェイスタオル】
価格：2,100円【フィギュア】
リオレウス（価格：13,200円）
リオレイア（価格：13,200円）
(C)CAPCOM
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.