お風呂でリラックスしたり火照ったりした表情のミッキー！大江戸温泉物語グループ「ディズニー」オリジナルグッズ
大江戸温泉物語グループ限定の「ディズニー」オリジナルグッズが「いいふろの日」より発売をスタート。
「温泉」をテーマにした、遊び心あふれる全19種のグッズは「ミッキーマウス」も温泉で“ほっ”とリラックスしているようなデザインです！
大江戸温泉物語グループ「ディズニー」オリジナルグッズ
発売日：2025年11月26日(水)
販売店舗：大江戸温泉物語グループ50施設
全国に72のホテル・宿・テーマパークなどを展開する「GENSEN HOLDINGS」が、大江戸温泉物語グループ初の「ディズニー」オリジナルグッズを発売。
全19種のグッズが、11月26日(いい風呂の日)より50の施設で販売されます☆
大江戸温泉物語グループ限定で展開するオリジナルグッズは、「温泉」をテーマにしたデザイン。
メインのデザインには「ミッキーマウス」がお風呂に浸かって「ほっ」と一息つく表情や、少し火照った愛らしい表情などが描かれています。
ほかにも、温泉旅のワンシーンを切り取った、遊び心あふれるデザインを展開。
「お風呂バッグ」や「温泉タオル」「風呂桶」など、お風呂に入るのが楽しくなるようなグッズになっています。
自宅でのバスタイムはもちろん、旅の思い出として持ち帰るのもおすすめなグッズばかりです！
旅行中、すぐ使えるグッズも多数展開しているので、大江戸温泉物語自慢の温泉を楽しみながら使えます☆
温泉タオル
価格：1,100円(税込)
まるで、温泉や銭湯みたいな「ミッキーマウス」デザインのタオル。
お家での入浴にも使える、実用的なグッズです！
フェイスタオル
価格：1,650円(税込)
お風呂でくつろぐ「ミッキーマウス」をあしらったフェイスタオル。
温泉のマークやお風呂に関係したアイコンデザインもユニークです。
ハンドタオル
価格：990円(税込)
フェイスタオルと同様のデザインで、ハンドタオルも展開。
普段使いにちょうどいい、ディズニー雑貨です☆
圧縮タオル
価格：550円(税込)
種類：ランダム全10種
コンパクトに持ち歩ける圧縮タオルは、全10種のデザインをラインナップ。
どの柄が出てくるかはお楽しみのランダム仕様です。
ホテルキー風チャーム（アクリル）
価格：850円(税込)
ホテルのカギ風デザインに仕上げられたアクリル製チャーム。
手持ちのカギに取り付けるだけで、宿泊気分になれそうです！
ホテルキー風チャーム（ウッド）
価格：750円(税込)
下駄箱や脱衣所のロッカーのカギに付いていそうな、木製チャーム。
シンプルなシルエットデザインがおしゃれな印象です☆
風呂桶
価格：2,200円(税込)
お家でも温泉気分を味わえそうな風呂桶。
イエローの桶に「ミッキーマウス」のイラストがあしらわれています！
バスミトン
価格：1,650円(税込)
お風呂で使えるお手入れグッズ「バスミトン」
「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」と一緒に、バスタイムを有意義に使えます☆
ショルダーバッグ
価格：2,640円(税込)
コーデのアクセントになりそうなショルダーバッグ。
火照ったような「ミッキーマウス」のフェイスデザインもあります！
トートバッグ
価格：2,420円(税込)
お買い物やちょっとしたお出かけに便利なトートバッグ。
お風呂グッズをまとめるにも使えそうです。
お風呂バッグ
価格：1,980円(税込)
お風呂に持ち込むのにちょうどよい、クリアデザインのお風呂バッグ。
タオルやボディケアグッズなどをまとめて持ち歩けます！
前髪クリップ2個セット
価格：770円(税込)
種類：ランダム全10種
洗顔や湯上がりのスキンケア時に便利な前髪クリップは2個セットで販売。
ランダムで登場する全10種のデザインがカラフルです☆
へアゴム2個セット
価格：770円(税込)
髪の長い人がお風呂に入るときの便利グッズ。
ロッカーのカギみたいなチャームもユニークです！
アクリルバンス
価格：1,320円(税込)
牛乳瓶や「ミッキーマウス」のハンドなど、ユニークなデザインのアクリルバンス。
髪をサッとまとめたいときに便利です。
キッズタオルキャップ
価格：1,980円(税込)
ぬれた髪にサッと被せて使える、キッズタオルキャップ。
「ミッキーマウス」のような耳や「ベイマックス」のモチーフ付きデザインです☆
へアターバン
価格：1,650円(税込)
ヘアターバンは、リボンデザインがキュート。
お風呂上がりのケアにも便利に使えます！
ポストカード
価格：450円(税込)
お風呂屋さんを思わせるポストカードは、思い出のお土産にぴったり。
牛乳瓶型のユニークなデザインも展開されています☆
ステッカー3枚セット
価格：450円(税込)
ワンポイントで貼ったり、集めて飾ったりできるステッカーは3枚セット。
お風呂をテーマにしたオリジナルデザインを気軽に楽しめます。
ミラー
価格：1,320円(税込)
オリジナルデザインをあしらったミラー。
お家で使うのはもちろん、お出かけや旅行の持ち物にもオススメです！
温泉で「ほっ」としているような「ミッキーマウス」デザインなど、全19種のオリジナルグッズを展開。
大江戸温泉物語グループの「ディズニー」オリジナルグッズは、2025年11月26日より発売です☆
©Disney
※1人あたりの購入数を制限する場合があります
※価格・仕様は変更になる場合があります
※当日の販売状況によっては品切れとなる場合もあります
※売店・ショップの営業時間は公式ホームページを確認ください
※宿泊・日帰り入浴以外でも購入可能です（入館の際、フロントへお声がけください）
※商品に関する電話・メールでの問い合わせ、予約販売の受付はできません
