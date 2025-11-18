大江戸温泉物語グループ限定の「ディズニー」オリジナルグッズが「いいふろの日」より発売をスタート。

「温泉」をテーマにした、遊び心あふれる全19種のグッズは「ミッキーマウス」も温泉で“ほっ”とリラックスしているようなデザインです！

大江戸温泉物語グループ「ディズニー」オリジナルグッズ

発売日：2025年11月26日(水)

販売店舗：大江戸温泉物語グループ50施設

全国に72のホテル・宿・テーマパークなどを展開する「GENSEN HOLDINGS」が、大江戸温泉物語グループ初の「ディズニー」オリジナルグッズを発売。

全19種のグッズが、11月26日(いい風呂の日)より50の施設で販売されます☆

大江戸温泉物語グループ限定で展開するオリジナルグッズは、「温泉」をテーマにしたデザイン。

メインのデザインには「ミッキーマウス」がお風呂に浸かって「ほっ」と一息つく表情や、少し火照った愛らしい表情などが描かれています。

ほかにも、温泉旅のワンシーンを切り取った、遊び心あふれるデザインを展開。

「お風呂バッグ」や「温泉タオル」「風呂桶」など、お風呂に入るのが楽しくなるようなグッズになっています。

自宅でのバスタイムはもちろん、旅の思い出として持ち帰るのもおすすめなグッズばかりです！

旅行中、すぐ使えるグッズも多数展開しているので、大江戸温泉物語自慢の温泉を楽しみながら使えます☆

温泉タオル

価格：1,100円(税込)

まるで、温泉や銭湯みたいな「ミッキーマウス」デザインのタオル。

お家での入浴にも使える、実用的なグッズです！

フェイスタオル

価格：1,650円(税込)

お風呂でくつろぐ「ミッキーマウス」をあしらったフェイスタオル。

温泉のマークやお風呂に関係したアイコンデザインもユニークです。

ハンドタオル

価格：990円(税込)

フェイスタオルと同様のデザインで、ハンドタオルも展開。

普段使いにちょうどいい、ディズニー雑貨です☆

圧縮タオル

価格：550円(税込)

種類：ランダム全10種

コンパクトに持ち歩ける圧縮タオルは、全10種のデザインをラインナップ。

どの柄が出てくるかはお楽しみのランダム仕様です。

ホテルキー風チャーム（アクリル）

価格：850円(税込)

ホテルのカギ風デザインに仕上げられたアクリル製チャーム。

手持ちのカギに取り付けるだけで、宿泊気分になれそうです！

ホテルキー風チャーム（ウッド）

価格：750円(税込)

下駄箱や脱衣所のロッカーのカギに付いていそうな、木製チャーム。

シンプルなシルエットデザインがおしゃれな印象です☆

風呂桶

価格：2,200円(税込)

お家でも温泉気分を味わえそうな風呂桶。

イエローの桶に「ミッキーマウス」のイラストがあしらわれています！

バスミトン

価格：1,650円(税込)

お風呂で使えるお手入れグッズ「バスミトン」

「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」と一緒に、バスタイムを有意義に使えます☆

ショルダーバッグ

価格：2,640円(税込)

コーデのアクセントになりそうなショルダーバッグ。

火照ったような「ミッキーマウス」のフェイスデザインもあります！

トートバッグ

価格：2,420円(税込)

お買い物やちょっとしたお出かけに便利なトートバッグ。

お風呂グッズをまとめるにも使えそうです。

お風呂バッグ

価格：1,980円(税込)

お風呂に持ち込むのにちょうどよい、クリアデザインのお風呂バッグ。

タオルやボディケアグッズなどをまとめて持ち歩けます！

前髪クリップ2個セット

価格：770円(税込)

種類：ランダム全10種

洗顔や湯上がりのスキンケア時に便利な前髪クリップは2個セットで販売。

ランダムで登場する全10種のデザインがカラフルです☆

へアゴム2個セット

価格：770円(税込)

髪の長い人がお風呂に入るときの便利グッズ。

ロッカーのカギみたいなチャームもユニークです！

アクリルバンス

価格：1,320円(税込)

牛乳瓶や「ミッキーマウス」のハンドなど、ユニークなデザインのアクリルバンス。

髪をサッとまとめたいときに便利です。

キッズタオルキャップ

価格：1,980円(税込)

ぬれた髪にサッと被せて使える、キッズタオルキャップ。

「ミッキーマウス」のような耳や「ベイマックス」のモチーフ付きデザインです☆

へアターバン

価格：1,650円(税込)

ヘアターバンは、リボンデザインがキュート。

お風呂上がりのケアにも便利に使えます！

ポストカード

価格：450円(税込)

お風呂屋さんを思わせるポストカードは、思い出のお土産にぴったり。

牛乳瓶型のユニークなデザインも展開されています☆

ステッカー3枚セット

価格：450円(税込)

ワンポイントで貼ったり、集めて飾ったりできるステッカーは3枚セット。

お風呂をテーマにしたオリジナルデザインを気軽に楽しめます。

ミラー

価格：1,320円(税込)

オリジナルデザインをあしらったミラー。

お家で使うのはもちろん、お出かけや旅行の持ち物にもオススメです！

温泉で「ほっ」としているような「ミッキーマウス」デザインなど、全19種のオリジナルグッズを展開。

大江戸温泉物語グループの「ディズニー」オリジナルグッズは、2025年11月26日より発売です☆

©Disney

※1人あたりの購入数を制限する場合があります

※価格・仕様は変更になる場合があります

※当日の販売状況によっては品切れとなる場合もあります

※売店・ショップの営業時間は公式ホームページを確認ください

※宿泊・日帰り入浴以外でも購入可能です（入館の際、フロントへお声がけください）

※商品に関する電話・メールでの問い合わせ、予約販売の受付はできません

