この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「突然富裕層になったらやるべき6つのこと！お金の使い方を間違えると手に入れた資産を失います！」と題した動画で、予期せぬ富を手にした人へ向けた資産防衛の鉄則を語った。



宮脇氏は、相続や宝くじ当選、ストックオプションなどで突然資産家になる人が増えている現代において、「多額の資産が急に入った時こそ、対応を間違えると不幸になる」と警告。「億り人になったら絶対にやるべき6つのルール」として、実体験や有名事例を交えて解説した。



まず宮脇氏が最重視したのは「ステルスリッチになれ」というもの。「できるだけ静かにして誰にも言わない」という姿勢が重要だとし、アメリカで宝くじに当選し話題になった男性ジャック・ウィテカー氏の悲劇を例に挙げ、「あまりにも人よしすぎたことで、自分の財産、家族、両方を破壊してしまった」と強調。資産家になることで周囲の目が変わり、詐欺や恐喝、訴訟リスクが一気に高まると語った。



2つ目の鉄則は「仕事をいきなり辞めない」というもの。宮脇氏は「仕事そのものを辞めるのではなく、自分がやりたくないことをやめればいい」とし、急な自由で精神的に不安を抱えるケースも多いと指摘。「まずは生活のリズムを維持し、資産がある状態でも普通の生活ができる自分になることが大切」とアドバイスした。



さらに「高金利の債務は早めに清算」「友人や家族には絶対にお金を貸さない」と続け、「お金の貸し借りが友人関係や家族関係を崩してしまう可能性がある」と断言。宮脇氏は「貸すよりも、どうしてもなら、一度だけあげる方がベター。その後はもう繰り返さない厳しさも必要」と自身の姿勢を語り、「お金を貸してあげるとか、何度もあげてしまうのは、実は優しさではない」と持論を展開した。



動画の終盤では「元本には絶対手を付けない」「分散投資でコア資産を守る」など、具体的な運用方策やポートフォリオの立て方についても詳細に説明。「例えば年間2000万円必要なら、25倍の5億円を当面の元本とするべき」という4％ルールの応用法や、自身ならではのコア資産形成論、市況に左右されにくい分散の重要性も説いて、動画を締めくくった。



