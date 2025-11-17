アンゴラ村長が新たなビジュアルを公開！スタイリスト・小郄愛奈とのコラボにファン感動「美しいです！」
お笑いこコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長が自身のInstagramで「アンゴラ村長をバズらせたい人！」を募集したが、その件がついに実を結んだ。アンゴラ村長はスタイリストの小郄愛奈と一緒に新しい衣装を披露した。
投稿には「今回ご一緒したのはスタイリストの小郄愛奈さんです！小郄さんはいつか芸人の専属スタイリストになりたいらしく、アンゴラの衣装も色々考えてくれて新しく作ってきてもくれました！」と書かれ、アンゴラ村長の新たなビジュアルが色鮮やかに映し出されている。小郄さんの手がけた衣装に対する期待も高まる。
この投稿には、「めちゃめちゃ可愛い」「村長さん頑張ってね」「美しいです！」「是非学制服なんかも見てみたいですね！」などのコメントが寄せられ、多くのファンがアンゴラ村長の新しい姿に感動している。
