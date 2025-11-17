Image: ギズモード・ジャパン

スマホで撮った写真のバックアップや、仕事のファイル共有。オンライン上にデータを保存できる「クラウドストレージ」は、いまや私たちの生活に欠かせない、重要なインフラです。

ただ、クラウドストレージってかなり種類が多くなってきています。いろいろ手を出して「バックアップ結局どこにあるんだっけ？」ってなる人もきっと多いはず。

そこで今回、ギズモード・ジャパンの綱藤が、クラウドストレージ運用の最適解（綱藤.ver）について語りました。運用方法について考えるうえで綱藤がヒントにしたのは、イソップ童話『北風と太陽』です。本当です。

動画では、綱藤が『北風と太陽』の“北風勝利パターン”から学んだ教訓を活かし、クラウドストレージをどう使いたいのか？ どんなデータをどう守りたいのか？を語りました。

そのなかで紹介したクラウドストレージサービス「pCloud」のユニークな点は、月額制（サブスク）に加えて、一度購入すればずーっと使える“買い切り型プラン”が存在すること。

短期的に柔軟に使いたい人はサブスク、長期的に安心して保管したい人は買い切り、のように目的に応じてプランを選べるんです。

pCloudの使い心地

PC版アプリでは、外付けストレージとの同期にも対応しています。これはローカルとクラウドの両方でデータを管理したい綱藤にとってはかなり魅力的な機能でした。HDDが壊れてもクラウドにコピーが残り、災害時でも大切なデータを守ることができますね。

pCloudは、スマホアプリの使い心地も上々です。UI（操作画面）はシンプルで、写真・動画・ドキュメントなどの分類がわかりやすく、動作も軽快。撮った写真や動画を自動でクラウドにアップロードできる機能があり、Wi-Fi接続時のみ・モバイル通信もOK・充電中だけ、など細かく条件を設定できます。

もうすぐ年末。pCloudとの出会いをきっかけにクラウドストレージとの付き合い方を見直してみませんか？

【ブラックフライデーセール情報】 いま、pCloudの買い切り型クラウドストレージをお得に購入できます。 容量を組み合わせてずーっと使える買い切りプラン、 機密情報を守る暗号化オプション（pCloud Encryption）、 さらにパスワードマネージャー（pCloud Pass）がセットになった 限定の3 in 1バンドルが、定価の60％OFFで登場！ ＜限定セール価格＞ 1TBプラン：199ドル（54％OFF）2TBプラン：279ドル（53％OFF）10TBプラン：799ドル（58％OFF）3 in 1バンドル：599ドル（60％OFF） 1TBプラン：199ドル（54％OFF）2TBプラン：279ドル（53％OFF）10TBプラン：799ドル（58％OFF）3 in 1バンドル：599ドル（60％OFF） ＜セール期間＞ 開始日：2025年11月17日 終了日：2025年11月29日

Source: pCloud