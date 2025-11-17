NHKは、NHK ONEのサービス利用時の「受信契約情報の登録・連携」の手続き受付を11月18日から開始する。なお、旧NHKプラスからNHK ONE アカウントへの移行手続きを行なって利用している場合は、受信契約情報は連携済みであり、この手続きは必要ない。

受信契約情報の登録・連携手続きは、NHK ONE利用者の受信契約状況を確認するためのもの。登録すると受信料アカウントが作成される。

手続き方法は、主に以下の2つの方法がある。詳細は特設サイト「NHK ONEインフォメーション」を確認のこと。説明動画も用意している。

「受信契約情報の登録・連携」のお願いメッセージから 「アカウント設定画面」から

NHK ONEインフォメーション

「NHK ONE アカウント」との連携手順の動画ページ

なお、お願いメッセージは、旧NHKプラスからの移行手続きを完了している人など、手続きの必要がない人にはこのメッセージは表示されない。

NHK ONE利用における受信契約情報の登録(受信料アカウントの登録)手続きは、本人確認を行なわずに利用できるが、本人確認書類をアップロードすると、以下のサービスが新たに使えるようになる。

契約内容の確認 請求情報の確認 支払い状況の確認 受信料に関する各種手続き NHKからの個別のお知らせなど