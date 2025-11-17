Image: OnePlus

どんなガジェットでも、電源が、バッテリーが切れてしまったらただ重いだけというのは、もうずっと前から言ってきたこと。バッテリーは命です。どんな機能もバッテリーがあってこそ。その基本のキを踏まえて聞いてください。

OnePlusが先月中国で発売したフラッグモデル最新機種OnePlus 15に搭載されているバッテリー容量は7,300mAhです。

7300mAhはどれだけすごい？

OnePlu 15のバッテリー容量7,300mAh。これがどれだけ大きいかは、他の端末を見れば明らかです。

Apple（アップル）のiPhone 17 Pro Maxが5,088mAh。Google（グーグル）のPixel 10 Proが4,870mAh。Samsung（サムスン）のGalaxy S25 Ultraが5,000mAh。

メジャー3社のバッテリー容量に大きく差をつけた圧倒的なバッテリー容量、それがOnePlus 15の7,300mAhです。使用感でいうと、OnePlusいわく動画再生連続最大31時間！ 日を跨いでもまだ見続けられちゃうバッテリー持ちなんですね。これ、ライトユーザーなら、2、3日に1回の充電でもよさそう。

7,300mAhをスマホに搭載できたのは、つい最近Androidスマホで広がりを見せ始めているデュアルセルシリコンカーボンバッテリーを採用したこと。物理サイズが小さめでもバッテリーパワーを出せるのがメリットで、薄型が進むスマホ業界でパワーを犠牲にせずにすみます。

チップの省エネ性能など、バッテリー容量だけでバッテリー持ちは測れません。が、それにしたってまずスタートとなる容量の数字が高いのは大歓迎。

バッテリーだけじゃない

Image: OnePlus

OnePlus 15は、バッテリーをウリにした端末ではありません。フラッグシップスマホとして、ライバルに負けないため全方位的にプレミアム、全方位的にアピールできるスペックです。

搭載チップはSnapdragon 8 Elite第5世代、メモリは最大16GB（12GBから）、容量は最大512GB（256GBから）。3Dベイパーチャンバーというシステムで冷却にも余念なし、負荷の高い3Dゲームでも端末が熱くならないといいます。

ゲームといえば、画面は6.78インチのLTPOディスプレイ。画質は1.5Kで、実はOnePlus 13の2Kよりも下がるものの、実はこれリフレッシュレート165GHzを実現するため。タッチサンプリングレートは3200Hz。

カメラは50MPのトリプル（メイン・超広角・望遠）。超広角の視野は116度。望遠は3.5倍光学ズーム。セルフィーカメラは32MP。動画撮影は4K/120fpsのスローモーションも可能。Dolby Vision HDR、O-Log対応。昨今のあるあるAI機能ももちろんついて、iPhoneのアクションボタンに相当する「Plus Key」というボタンが端末横に鎮座しています。

で、バッテリーが7300mAh。

OnePlusに世界が期待すること

OnePlusは日本未展開ですが、知っている人も多いはず。日本でも展開されるOppoの姉メーカーであり、Nothingのカール・ペイ氏が共同創設したメーカーです。一定のファンがいて、そのファンのブランドロイヤリティの高さはよく知られています。

OnePlusは、日本だけでなく、現在、アメリカでも入手不可能（個人輸入のみ）。そんな中、中国メーカーのスマホのバッテリー増強の流れがもっと世に知られたらと思います。7,000mAh超えのスマホあるけど？って多くの人が認識すれば、グローバル展開ブランドももっとバッテリーに力いれてくれる、はず。かも？

Source: OnePlus via Gizmodo US