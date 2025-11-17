TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第8話 「ひび割れの起点」のあらすじとWEB予告が公開された。

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

雨が降る海水浴場で、比名子は非業の死を遂げた人間の嘆きが形となった存在を目の当たりにしてしまう。そしてその直後、事故による傷跡を汐莉に見られてしまうのだった。しかし汐莉は、見た目よりも、比名子が比名子であることが大事と口にして……。数日後、美胡は比名子にバスケ部合宿でのマネージャー役を依頼する。

また、第8話の場面カットを使用した4種のエモーショナルポスターも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）