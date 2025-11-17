¾å»Ê¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¡ÁÈ¿¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¿¤Ó¤ë¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¿¤Ó¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¹¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å»Ê¤¬¤½¤¦È½ÃÇ¤¹¤ëºÇÂç¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î¡ÖÆü¾ï¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¹¥È1¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÈÖ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡£
¡¡»Ø¼¨¤Ë¤Ï½¾¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ï¼¡Âè¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¡¢È¿¹³¤·¤Ê¤¤¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡ÖÍ¥ÅùÀ¸¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï´í¸±¤ÊÃû¸õ¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆ°¤±¤ë¿Í¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡¦²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤
¡¦ÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë
¡¦À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬Û£Ëæ
¡¦Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¾¤ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö»×¹Í¤ÎÀõ¤µ¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹°ÕÍß¤ÎÄã¤µ¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¡¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¿µ½Å¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÈ¯¸À¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¸«¤»¤¿¤â¤Î¡×¡ÖÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»¿À®¡×¤È¤â¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤È¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤ò»ý¤Á¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÈ¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°Õ»×É½¼¨¡×
¡¡¾å»Ê¤Ï¡ÖÈ½ÃÇºàÎÁ¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Õ¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¿¤Ó¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¾å»Ê¤ÈÂÐÏÃ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¡Ö°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¡×¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¾²Á¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£