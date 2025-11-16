『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』主題歌決定＆ティザーPV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』のティザーPVおよび主題歌が公開された。

本作品の主題歌は群馬県出身のアーティスト、出口雅之による「上毛かるた〜令和版」に決定。アーティストよりコメントも到着した。

＜出口雅之 コメント＞



群馬を愛する皆さんこんにちは！この主題歌は地元に何か恩返しが出来ないかと、あたためていた曲です。

上毛かるたは私達の誇り！アニメ化のお話しをいただき結ばれるべくして結ばれた奇跡です♪皆さんどうか覚えて歌って下さい！

「鶴舞う形の群馬県」で「力合わせる190万」未来に羽ばたけ(笑)！

●楽曲情報主題歌出口雅之「上毛かるた〜令和版」作詞・作曲：出口雅之

●作品情報

TVアニメ『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』

＜イントロダクション＞

あの『おまグン』が令和の世に復活――

チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…

放送時期：2026年1月

放送局：鉄道チャンネル

＜出口雅之 プロフィール＞

ミュージシャン・Vo・旅人・彫刻家

1963年9月22日 群馬県安中にて出生

1970年 安中幼稚園卒園

1976年 安中市立安中小学校卒業

1979年 安中市立安中第一中学校卒業

1982年 群馬県立安中総合学園高等学校卒業

1983年 東芝乾電池碓氷川工場退社

1987年 CBS ソニー『GRASS VALLEY』デビュー

1993年 ZAIN レコード『REV』

1996年 ファンハウス『出口雅之』

1998年 ユニバーサル『Suiside Sports Car』

1999年 スレッジレコード『Dandy-D』

2006年〜 CM ナレーター／トヨタ・キリン・ニコン・国際石油開発帝石・富士フィルム・日経新聞・・・

2009年 P.T.M.『Gentleman Take Polaroid』

2012年 P.T.M.『出口雅之 DECO JAZZ』

2013年〜石鹸彫刻個展・教室を開催

2019年 ソロアコースティックスタイルでライブ活動

2024年 キャンピングカーにて東京を出て旅人となる

2025年 全曲キャンピングカー車中レコーディングのニューアルバム「晦冥の老人」リリース！全国ライブツアー！車音 SALE(旅の道中 CD お届け)！を行う

(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会

