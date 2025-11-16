『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』主題歌決定＆ティザーPV公開！
TVアニメ『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』のティザーPVおよび主題歌が公開された。
本作品の主題歌は群馬県出身のアーティスト、出口雅之による「上毛かるた〜令和版」に決定。アーティストよりコメントも到着した。
＜出口雅之 コメント＞
群馬を愛する皆さんこんにちは！この主題歌は地元に何か恩返しが出来ないかと、あたためていた曲です。
上毛かるたは私達の誇り！アニメ化のお話しをいただき結ばれるべくして結ばれた奇跡です♪皆さんどうか覚えて歌って下さい！
「鶴舞う形の群馬県」で「力合わせる190万」未来に羽ばたけ(笑)！
主題歌
出口雅之
「上毛かるた〜令和版」
作詞・作曲：出口雅之
●作品情報
TVアニメ『お前はまだグンマを知らない〜令和版〜』
＜イントロダクション＞
あの『おまグン』が令和の世に復活――
チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げられてしまう。一体グンマとはどんな地なのか？彼の身に何が降りかかろうとしているのか？圧倒的熱量で描かれる知られざる「グンマの真実」とは…
放送時期：2026年1月
放送局：鉄道チャンネル
＜出口雅之 プロフィール＞
ミュージシャン・Vo・旅人・彫刻家
1963年9月22日 群馬県安中にて出生
1970年 安中幼稚園卒園
1976年 安中市立安中小学校卒業
1979年 安中市立安中第一中学校卒業
1982年 群馬県立安中総合学園高等学校卒業
1983年 東芝乾電池碓氷川工場退社
1987年 CBS ソニー『GRASS VALLEY』デビュー
1993年 ZAIN レコード『REV』
1996年 ファンハウス『出口雅之』
1998年 ユニバーサル『Suiside Sports Car』
1999年 スレッジレコード『Dandy-D』
2006年〜 CM ナレーター／トヨタ・キリン・ニコン・国際石油開発帝石・富士フィルム・日経新聞・・・
2009年 P.T.M.『Gentleman Take Polaroid』
2012年 P.T.M.『出口雅之 DECO JAZZ』
2013年〜石鹸彫刻個展・教室を開催
2019年 ソロアコースティックスタイルでライブ活動
2024年 キャンピングカーにて東京を出て旅人となる
2025年 全曲キャンピングカー車中レコーディングのニューアルバム「晦冥の老人」リリース！全国ライブツアー！車音 SALE(旅の道中 CD お届け)！を行う
(C)井田ヒロト／新潮社／「おまグン」製作委員会
