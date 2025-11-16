11月13日、モデルでタレントのローラが、『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。6年ぶりにバラエティ番組に出演し、“ビジュ変”ぶりが驚きを集めている。

大御所にも嫌味なくタメ口、「オッケー」「いい感じ〜！」などが口癖という“天然キャラ”で、かつてバラエティ番組を席巻していたローラ。2015年には、活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移し、露出が激減していた。

「番組内では、いとうあさこさんらと『10年たつ！？』と手を握りあい、再会を喜んでいました。笑顔とともに舌を出したり、頬をぷくっとさせる仕草は相変わらずでしたね。渡米後の話を聞かれると、ローラさんは『自分を愛する旅をしていたのかも』と語り、『テレビにたくさん呼ばれて、毎日楽しく仕事をしていたけど、ある日から眠れなくなっちゃった』と人気絶頂だった当時の葛藤を告白しています。心がぼろぼろになり、環境を変えるため、アメリカに飛び立ったと、明かしていました」（芸能記者）

かつては、金髪色白がトレードマークだったが、いまは黒髪に変わり、こんがりと日焼けした肌色に。LA移住後は心境も変化し、「（アメリカの人は）どんな体型であろうと自分を持っているのがかっこよかった。それからありのままの肌色、黒髪の自分が好きになっていった。いまが一番心地いい」と語った。

Xでは、そんなローラの“ビジュ変”に絶賛の声が寄せられている。

《黒髪のローラもエキゾチックな雰囲気ですごくかわいい。》

《褐色肌に黒髪というのはびっくりしましたが似合ってましたね。またあの天真爛漫なローラさんが見られると良いな》

《頬ぷく、舌ペロしても嫌味ない可愛いだけなのローラだけだろ黒髪も大変よく似合う》

バラエティ番組への出演はじつに6年ぶりだというローラ。久々のトーク姿に、「またテレビで見たい」という声も根強く聞こえてくる。

「ローラさんが今回の出演を決めたのは、『女の子がいっぱいで楽しそう。人生経験を話したい』という率直な理由だったそうです。今年は“佐藤えり”という本名を発表し、新潟で農業に挑戦することを宣言しており、日本での活動が活発になっている時期でした。出演番組は慎重に選ぶでしょうが、今後はテレビでの露出が増えていく可能性もありそうです」（芸能記者）

ローラの“激変ビジュ”が、今後はテレビでたくさん見られるかもしれない。