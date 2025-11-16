イ・ジュウンさんらが来日した

華やかな声援がこだました。野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で制した。左翼側の応援スタンドでは、韓国のチアリーダーが最前列で歓声を送った。「がちかわいい一」「天使ですか」と話題を集めた。

韓国応援団はこの日レフトスタンドから声援を送った。普段は内野のベンチ上で応援することが多い韓国のチアリーダーは外野の最前列に登場。紺のユニホーム姿でダンスなどを披露していた。

試合中継でも韓国応援団が何度も映ると、ファンの視線も集中。「何あの韓国のチア!! かわいすぎ」「レベル高すぎ」「韓国代表のチアの顔面が良すぎ」「もっと映して」「韓国のチアってなんでこんなに可愛いん？」などとSNS上でも大盛り上がりを見せた。

韓国チアリーダーの一員には、インスタグラムのフォロワー数131万人以上を誇るイ・ジュウンさんの姿も。KIAタイガースから今季は台湾・富邦ガーディアンズに移籍して話題を呼んでいた。（Full-Count編集部）