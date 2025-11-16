ドジャースの山本由伸投手が15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬との写真を公開。名前が「カルロス」であることを公表した。

■愛犬との仲睦まじい姿を披露

山本はこれまでも愛犬の存在を公にしており、アメリカン・スタッフォードシャー・テリアを飼っていることを明かしていた。今回の投稿では8枚の写真を添えて、「僕の愛犬のカルロスです！ 8月で我が家に来て1年が経ちました。散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづり、名前を初めて公表した。

さらに、インスタグラムのストーリーズでも「Carlos Yamamoto!!」と絵文字付きでカルロスとの2ショットを投稿。ハッシュタグ「#友達はデコピン」も添えられ、大谷翔平投手の愛犬との関係を紹介した。

山本はメジャー2年目の2025年シーズン、レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振という好成績を残した。エースとして1年間フル回転し、サイ・ヤング賞の投票では3位にランクインした。

さらにポストシーズンでは6試合に登板して5勝1敗、防御率1.45と圧巻のパフォーマンスを披露。ワールドシリーズでは第2戦、第6戦、第7戦で勝利投手となり、日本選手としては松井秀喜以来、史上2人目となるワールドシリーズMVPに輝いた。