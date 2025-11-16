水入らずで拭くだけ！非常時に持ってると助かる100均シート

災害時など、水は使えないけど歯を磨きたい…。そんなときは水入らずの、拭くだけでお手入れができるシートタイプの口腔ケアグッズがおすすめです。今回購入したのはセリアの商品。110円（税込）で20枚入りと、コスパも◎です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

非常時にあるとうれしい！セリアの『口腔ケアシート』

商品名：口腔ケアシート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：150×200mm

内容量：20枚入り

販売ショップ：セリア

JANコード：4969757176146

災害時や断水時など、歯を磨きたいけど水を使ったり、歯ブラシを使うのが難しいという状況もありますよね。

そこでおすすめしたいのがセリアの『口腔ケアシート』。水も歯ブラシもいらない、シートタイプの商品です。

広げるとこんな感じ。一般的なウェットシートと変わらない感じはしますが、ややメンソールを感じます。

指に巻き付けて口腔内をお掃除すると、歯間などの細かな汚れは取り除けないものの、口をゆすぐよりもしっかりと汚れが取れるのを感じます。

災害時はもちろん、長時間の移動や、体調が悪くて動きたくないとき、出先で歯を磨けないときなどにぴったりなアイテムです。

口に含むものなのでいろいろ気になりますが、発売元が「協和紙工株式会社」製造販売元が「株式会社MISERA」と、どちらも日本の会社なのがうれしいポイントです。

セリアにはこんな本格口腔ケアグッズも！

商品名：くもり難い！歯の裏チェック口腔内ミラー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4982790412293

セリアの衛生グッズ売り場にはこんな本格的な口腔ケアグッズも！歯医者さんでしか見ない『くもり難い！歯の裏チェック口腔内ミラー』です。

歯の裏側や歯間の汚れなど、頑張ってお手入れをしていても、目では確認が難しく、正直本当にキレイになってる？と不安になりますよね。

でもこれならしっかりと確認できます！口に入れてもくもらず、はっきりと映ってくれるので、ワンランクアップした口腔ケアができますよ。

今回はセリアで購入した『口腔ケアシート』と『くもり難い！歯の裏チェック口腔内ミラー』をご紹介しました。

どちらもお値段以上に活躍してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。