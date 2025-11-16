大好評キャディバッグから新色登場！静岡生まれならお馴染みのあのキャラも…？

ヤマハは10月24日（金）、使いやすさとデザイン性を両立したゴルフアクセサリー3点（キャディバッグ、ドライバー用ヘッドカバー、キャップ）を発売します。

使いやすさとデザイン性を重視したゴルフアクセサリーが登場！

キャディバッグ『Y26CBM』

ロゴを前面に配したミドルサイズのキャディバッグ「Y26CBM」は、好評のモデル「Y22CBM」をリニューアル。ヘアライン生地の質感と、成型パーツによる立体的なサイドパネルを採用しています。また口枠に取っ手を備え、カート周りや車庫での移動をしやすくしました。

ヘッドカバー『Y26HDE』

浜松市のマスコットキャラクター「出世大名 家康くん」をモチーフにした「Y26HDE」は、460cc対応のドライバー用ヘッドカバー。フォルムはキャラクターを忠実に再現しつつ、着脱のしやすさと外れにくさに配慮しています。ヤマハのロゴを控えめにあしらい、遊び心のある一本に仕上げています。

キャップ『Y26CPE』

ダンボールニットの伸縮性とUVカット性を生かしたキャップ「Y26CPE」は、シンプルな音叉ロゴでコースでも日常でも使いやすいデザインです。秋～春の着用を想定し、快適な被り心地を備えています。

キャディバッグ『Y26CBM』クラシックゴールド

いずれも、プレー中の使い勝手を損なわずに見た目も整えたいゴルファー向けのアイテムです。キャディバッグはクラブの出し入れや移動のしやすさに配慮し、ヘッドカバーはクラブ保護とアクセントになるデザインを両立、キャップは天候や季節を問わず使いやすい機能を備えています。

「Y26CBM」は全国で取り扱い、クラシックゴールドのみ自社EC限定、「Y26HDE」「Y26CPE」は自社EC「ヤマハ ゴルフオンラインストア」での限定販売です。商品情報は10月17日（金）に同ストアで公開予定です。販売や詳細は「ヤマハ ゴルフオンラインストア」をご確認ください。

製品概要

【本件へのお問い合わせ】

ヤマハ株式会社

URL：https://www.yamaha.com/ja/