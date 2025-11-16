「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。



アイテムは名作を選ぶセンスを持ちながら、店選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが大人の男に求められる。

【vol.09】スカイ ブルー ホークの「レインカーネーションバングル」“輪廻転生”“永劫回帰”を意味する「Reincarnation」。その名に相応しく、卓越の技術によって切れ目なくエングレーブされたラインが、シルバーの地金の上にレイアウトされている



日本が誇るターコイズ＆ネイティブアメリカンジュエリーの名店『スカイストーン・トレーディング』。





■アイテム

￥93,500〈スカイブルー ホーク／スカイストーン・トレーディング TEL：0267-41-1717〉