「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。

アイテムは名作を選ぶセンスを持ちながら、店選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが大人の男に求められる。


【vol.09】スカイ ブルー ホークの「レインカーネーションバングル」

“輪廻転生”“永劫回帰”を意味する「Reincarnation」。その名に相応しく、卓越の技術によって切れ目なくエングレーブされたラインが、シルバーの地金の上にレイアウトされている


日本が誇るターコイズ＆ネイティブアメリカンジュエリーの名店『スカイストーン・トレーディング』。

店主・小寺康友氏が手掛けるスカイ ブルー ホークは、ネイティブアメリカンの歴史や文化に日本人の美意識を重ね合わせた唯一無二のブランドだ。

中でも、近年の代表作との評価も高い「Reincarnation」は“再生”“循環”を意味し、厚みのあるシルバーに幾重にも重なるラインを刻むことで、命が受け継がれていく姿を表現する。

永遠性を宿しつつも瞬間ごとに異なるきらめきを放つ姿に、このジュエリーの真髄が宿る。

一方、７月27日に中野にオープンした『sanka』は、日本の食材に新たな命を吹き込むフレンチだ。

アラン・デュカスの薫陶を受けた古澤英夫シェフが描くのは、“素材の記憶”“ソースの奥行き”“ワインの余韻”が重なり、やがて化学反応のように予期せぬ調和を生むひと皿。全国の生産者の想いを料理に託し、人と人との繋がりを皿に込める姿勢は、「日本のフレンチ」という新境地を開いている。

不変の輝きを放つ「Reincarnation」と、邂逅により生まれた３つの要素を調和させる『sanka』。その交わりにこそ、不易流行の本質がある。


■アイテム
￥93,500〈スカイブルー ホーク／スカイストーン・トレーディング TEL：0267-41-1717〉