“唯一無二”の日本の美意識が生きる【スカイ ブルー ホーク】のシルバージュエリー
「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。
アイテムは名作を選ぶセンスを持ちながら、店選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが大人の男に求められる。
【vol.09】スカイ ブルー ホークの「レインカーネーションバングル」
“輪廻転生”“永劫回帰”を意味する「Reincarnation」。その名に相応しく、卓越の技術によって切れ目なくエングレーブされたラインが、シルバーの地金の上にレイアウトされている
日本が誇るターコイズ＆ネイティブアメリカンジュエリーの名店『スカイストーン・トレーディング』。
中でも、近年の代表作との評価も高い「Reincarnation」は“再生”“循環”を意味し、厚みのあるシルバーに幾重にも重なるラインを刻むことで、命が受け継がれていく姿を表現する。
永遠性を宿しつつも瞬間ごとに異なるきらめきを放つ姿に、このジュエリーの真髄が宿る。
一方、７月27日に中野にオープンした『sanka』は、日本の食材に新たな命を吹き込むフレンチだ。
アラン・デュカスの薫陶を受けた古澤英夫シェフが描くのは、“素材の記憶”“ソースの奥行き”“ワインの余韻”が重なり、やがて化学反応のように予期せぬ調和を生むひと皿。全国の生産者の想いを料理に託し、人と人との繋がりを皿に込める姿勢は、「日本のフレンチ」という新境地を開いている。
不変の輝きを放つ「Reincarnation」と、邂逅により生まれた３つの要素を調和させる『sanka』。その交わりにこそ、不易流行の本質がある。
■アイテム
￥93,500〈スカイブルー ホーク／スカイストーン・トレーディング TEL：0267-41-1717〉