¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂçÊÑ¤À¡Ä¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMAKO0MAKO0 / ¤Þ¤³¤Þ¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬Ì²¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´Ý¤¤¤ª¤Ê¤«¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÅ·»È¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü5Ëç¡Û¡Ö¤«¤Ã¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ã¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤Ç¡È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤ª¤Ê¤«¡É¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î¤Þ¤ÞÆóÅÙ¿²¡©
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤¹¤ë»ÒÇ¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ºù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤ª¤Ê¤«¤ò¤·¤¿ÍÄ¤¤»ÒÇ¤¬¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù²ü¿´¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡»ÒÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¿È¤¸¤í¤®¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤°¤°¡¼¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃë¿²¤ÏºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¥Ë¥ã¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¤Ò¤¯¤Ò¤¯Æ°¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î»ÑÀª¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ÒÇ¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÌÜ¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯¿²¤Ü¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¹õÍËÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ò¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È³«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤ÇÈè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤°¤°¤°¡¼¤Ã¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ò¤·¤¿»ÒÇ¡£ÇØÃæ¤ò¤½¤êÊÖ¤é¤»¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤½¤íµ¯¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÆóÅÙ¿²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Æ°²è¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ÒÇ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¸ý¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£