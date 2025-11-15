13ºÐ¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢¥ì¥ó¥¬¿¦¿Í¤È¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¡¡¶ìÏ«¿ÍFW¤¬¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç8¥´¡¼¥ë¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ³¤¯ÆÀÅÀÎÏ
¶áÇ¯¤Î¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤¿»Ø´ø´±¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥è¥¢¥Í¡¦¥¦¥£¥Ã¥µ¤È¤¤¤¦ÆÀÅÀ¸»¤Î2¿Í¤ò°ú¤È´¤«¤ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡£³«ËëÁ°¤ÏÈà¤é¤ò¹ß³Ê¸õÊä¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï11»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ16¤Î12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥Õ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢1»î¹ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¾å°Ì¿Ê½Ð¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¡£
24ºÐ¤ÎFW¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤º¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Î³«ËëÀá¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡¢Âè11Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢ÁíÆÀÅÀ¿ô¤Ï8¡£¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¼¡¤°2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥¢¥´¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¿È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¡¢13ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¥ì¥ó¥¬¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥ô¥§¥ìFC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤Ø°ÜÀÒ¡£18ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥ë¥É¥´¥ì¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ²¤½£¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç21¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Â³¤¯¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¡¢¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥¦¥£¥Ã¥µ¤È¶áÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ÅÀ¼è¤ê²°¤¿¤Á¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¡£ºòµ¨¤Ï²ø²æ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£